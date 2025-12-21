التواء في القدم، المهن التمثيلية تكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ إدوارد

18 حجم الخط

كشفت نقابة المهن التمثيلية تفاصيل الحالة الصحية للفنان إدوارد، وذلك بعد أن تعرض لالتواء بسيط في القدم، مشيرة إلى أنه أمر عارض لا يدعو للقلق، وقد تم التعامل معه طبيًا على النحو المعتاد.

بيان نقابة المهن التمثيلية

وجاء في بيان النقابة: “تؤكد النقابة أن الفنان إدوارد حالته الصحية مستقرة وجيدة للغاية، ويمارس حياته بشكل طبيعي، ولا يعاني من أي مشكلات صحية تستدعي القلق”.

الحالة الصحية للفنان إدوارد

وتابع البيان: “تهيب النقابة بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والابتعاد عن التهويل ونشر الشائعات”، مؤكدة أن صحة الفنان إدوارد "بخير" وتتمنى له دوام الصحة والعافية.

الدكتور أشرف زكي

وفي سياق آخر، كان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد أكد في وقت سابق أنه خلال شهر رمضان حرص على زيارة أعضاء النقابة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، لمناقشة الملفات المهمة التي تحتاج إلى حلول عملية ودعم مؤسسي، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع التعامل منفردًا مع بعض الملفات، خاصة ما يتعلق بالأوضاع المهنية والاجتماعية للفنانين. وقال: "النقابة ليست ملفًا صحيًا أو اجتماعيًا فقط، نحن نعمل في مهنة خاصة جدًا".

وأوضح أشرف زكي أن عدد خريجي أكاديمية الفنون والكليات الفنية الأخرى تجاوز 120 ألف خريج خلال الأعوام الماضية، بينما يحصل نحو 10% فقط منهم على فرص عمل حقيقية في مجال التمثيل، نتيجة نقص المنصات الداعمة للشباب، وتراجع الإنتاج الفني الذي يمنحهم مساحة لإثبات موهبتهم.

وأضاف أن نقابة المهن التمثيلية عملت خلال السنوات الأخيرة على ابتكار حلول لمشكلة البطالة الفنية، مشيرًا إلى إطلاق مشروع "ألف حلم"، الذي يهدف إلى توفير فرص عادلة ومنظمة للشباب الموهوبين، ما يسهّل دمجهم في السوق الفنية بمنهج احترافي مدروس.

