كان يوم أسود لما بقى في تليفونات بكاميرا، أول تعليق من ريهام عبد الغفور بعد انتهاك خصوصيتها

علقت الفنانة ريهام عبد الغفور، على تضامن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، معها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من الصفحات التي انتهكت خصوصيتها.

تعليق ريهام عبد الغفور على واقعة انتهاك خصوصيتها

وقالت الفنانة ريهام عبد الغفور على صفحتها بـ"فيس بوك":" كان يوم أسود لما بقى في تليفونات بكاميرات.. أدت الفرصة لشوية كائنات حقيرة تتغذى على أهداف رخيصة".

وأعادت الفنانة الكبيرة نشر بيان نقابة المهن التمثيلية والمتضامن معها ضد المسيئين لها ولصور الفنانين المصريين.

نقابة المهن التمثيلية تتضامن مع ريهام عبد الغفور

وكانت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي أكدت أنها لن تتهاون مع أي صفحات غير مسؤولة تشوه سمعة مصر أو الإساءة إلى الفنانين المصريين، من خلال التقاط الصور أو مقاطع الفيديو دون إذن ونشرها بصورة مسيئة أو خارج سياقها، مشددًا على أن النقابة بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في تلك الوقائع.

إجراءات قانونية ضد المسيئين للفنانين

وأشار النقيب إلى أن ما حدث مؤخرًا، وعلى رأسه الواقعة التي طالت النجمة ريهام عبد الغفور، يُعد تجاوزًا صارخًا وغير مقبول، وهو إساءة مباشرة لصورة الفن المصري ومكانته.

وأكد النقيب أشرف زكي في بيان: لن أترك من فعل ذلك، وسأواجه هذه التجاوزات بالقانون، دون تهاون أو مجاملة، موضحًا أن النقابة ستلاحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج محتوى مسيء، سواء كانوا أفرادًا أو صفحات أو منصات رقمية.

ووجّه نقيب المهن التمثيلية دعوة صريحة إلى أصحاب المواقع والمؤسسات الصحفية والجهات الإعلامية الشريفة للتضامن مع النقابة، والوقوف بحزم أمام هذه الممارسات غير المهنية، والعمل على وقف الانفلات الذي يضر بالمهنة وبسمعة الدولة المصرية.

وشددت النقابة على أن حرية الإعلام لا تعني الفوضى أو انتهاك الخصوصية، مؤكدة استمرارها في حماية أعضائها والدفاع عن كرامتهم بكل السبل القانونية، واتخاذ موقف صارم تجاه أي إساءة حالية أو مستقبلية.

