الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

بعد أزمة فيلم الست، رسالة نادرة لأم كلثوم تكشف دور الرئاسة في اختيار غنائها بالدول

رسالة نادرة لأم كلثوم
رسالة نادرة لأم كلثوم تكشف أماكن غنائها، فيتو
18 حجم الخط

أم كلثوم، كشف الناقد الفني سمير غريب، المدير السابق لصندوق التنمية الثقافية، عن رسالة نادرة بخط يد كوكب الشرق أم كلثوم، كتبتها للأميرة دينا بنت عبد الحميد، الزوجة الأولى للملك حسين ملك الأردن السابق، التي وصفتها بـ "الصديقة العزيزة.

رسالة نادرة من أم كلثوم لصديقتها أميرة الأردن

وكشفت أم كلثوم في رسالتها لأميرة الأردن السابقة عن دور الرئاسة المصرية، آنذاك، في اختيار الدول التي تغني فيها أم كلثوم، كما كشفت أم كلثوم عن عادتها في إرسال أسماء الأغنيات قبل أن تغنيها إلى صديقتها الأميرة.

وقال سمير غريب، في كشفه عن رسالة أم كلثوم النادرة لأميرة الأردن السابق: "بمناسبة الضجة التي لن تسكت سريعا عن السيدة أم كلثوم، عندي صور من رسائل بخط اليد من أم كلثوم أو إليها".

وتابع سمير غريب: "أنشر منها هنا رسالة بخط يدها موجهة إلى الأميرة دينا بنت عبد الحميد الزوجة الأولى للملك حسين بن عبد الله ملك الأردن السابق. تم الطلاق بينهما عام 1957. تصف أم كلثوم الأميرة دينا بـ " الصديقة العزيزة". وتتحدث عن مصطفى أمين مؤسس مؤسسة أخبار اليوم للصحافة مع أخيه علي".

وأكد سمير غريب أن أم كلثوم كشفت في رسالتها للأميرة دينا "عن دور الرئاسة المصرية وقتها في اختيار الدول التي تغني فيها أم كلثوم. كما تكشف "الست" عن عادتها في إرسال أسماء الأغنيات قبل أن تغنيها إلى صديقتها الأميرة".

وأشار سمير غريب إلى أن "أم كلثوم تذكر أنها ستغني لأول مرة أغنيتين جديدتين في حفلة واحدة وهما: "أراك عصي الدمع وسيرة الحب". 

 

نص رسالة أم كلثوم وطلب خاص لمصطفى أمين


وبرغم عدم كتابة أم كلثوم لتاريخ الرسالة، لكن سمير غريب أشار إلى اعتقاده بأنها "كتبتها في شهر نوفمبر 1964، لأنها غنت الأغنيتين لأول مرة في أوائل ديسمبر 1964"، قائلًا: "الكلام لا ينتهي عن "كوكب الشرق".

أما رسالة كوكب الشرق أم كلثوم النادرة بخط يدها لأميرة الأردن السابقة دينا، فقد جاء فيها: "الحبيبة الغالية والصديقة العزيزة سمو الأميرة دينا، وحشتيني جدًا جدًا إيه الحكاية انتى ليه مش بتتكلمي في التليفون لعل المانع خير".

صورة نادرة لأم كلثوم في الأردن، فيتو
صورة نادرة لأم كلثوم في الأردن، فيتو


وتابعت أم كلثوم رسالتها: "على فكرة أنا عارفة إن فيه بعض المشاكل، ولكن أنا عارفه إنك قدها وأكثر بكثير.. الحبيبة الغالية على فكرة كثير من أهل الصحافة بيحاولوا معايا علشان يأخذوا أي معلومة خاصة عنك ومصطفى أمين عايز يعمل مع سموك حديث صحفي وأنا رديت بشدة إن الأميرة ليست للنشر أو الصحافة، ولكن مصطفى أمين مُصر على زیارة سموك ويقول الأميرة يعني سموك ملكا للعرب كلهم ويريد الحضور معى، فأرجو أن تخبريني برأيك".

دور الرئاسة في تحديد الدول التي تغني فيها أم كلثوم

وقالت أم كلثوم في رسالتها النادرة "وعلى فكره أنا ماليش دعوة بالموضوع، وأنتي اللي الناس بتحبك ومتعاطفة معاكي جدًا، لدرجة إن أحد أصدقائي المقربين قال لي "المفروض إنك ياست ما تغنيش في الأردن خالص، ورديت عليه إن الموضوع ده خارج عن إرادتي".

وكشفت أم كلثوم عن قرار الرئاسة في الأماكن التي تغني فيها، فقالت: "ولو كان فعلًا أنا صاحبة القرار فيه أنا مش حأغنى يا سيدى في الأردن بس روح أنت الرياسة وقولهم كدة".

ريالة نادرة لأم كلثوم بخط يدها، فيتو
رسالة نادرة لأم كلثوم بخط يدها، فيتو


واختتمت أم كلثوم رسالتها النادرة قائلة: "حبيبتي الغالية كما اعتدنا دائما فأنا أرسل لكي أسماء الأغنيات التي سوف أغنيها في الحفلة. القادمة الأولى قصيدة لأبي فراس الحمداني واسمها أراك عصي الدمع والثانية اسمها سيرة الحب ودى أول مرة أغنى فيها غنوتين جداد في حفله واحده وطبعًا نلتقى بعد الحفلة؟ أم کلثوم".

يذكر أن فيلم "الست"، عن سيرة حياة أم كلثوم، والذي عُرض مؤخرًا، أثار جدلًا واسعًا، وواجه اعتراضات من قبل العديد من النقاد، حيث وصفوه بأنه محاولة ممنهجة لتشويه رموز الفن المصري.

"السينما ضد التاريخ.. أم كلثوم في مواجهة السرد الزائف" بالعدد الجديد من مصر المحروسة

هل إعادة عرض مسلسل "أم كلثوم" رد غير مباشر على فيلم "الست"؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ام كلثوم سمير غريب حسين بن عبد الله ملك الأردن مصطفى أمين رسالة نادرة لأم كلثوم فيلم أم كلثوم الست

مواد متعلقة

"السينما ضد التاريخ.. أم كلثوم في مواجهة السرد الزائف" بالعدد الجديد من مصر المحروسة

هل إعادة عرض مسلسل "أم كلثوم" رد غير مباشر على فيلم "الست"؟

في ذكراها الـ 50، عرض مسلسل أم كلثوم علي شاشة القناة الأولى بعد غد الإثنين

تركي آل الشيخ يقطع الجدل: لا علاقة لموسم الرياض بإنتاج فيلم أم كلثوم «الست» والفيلم مصري 100%

الأكثر قراءة

ابنة شقيقة طارق الأمير تكشف سبب وفاته

5 معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل طارق الأمير

أمم أفريقيا 2025، بوركينا فاسو تفشل في فك شفرات غينيا الاستوائية بالشوط الأول

ليس نهاية الطريق!

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

تخفيف الحكم على البلوجر أوتاكا في قضية نشر فيديوهات خادشة

غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه في تعديلات قانون المرور الجديدة

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة (آخر تحديث)

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الأربعاء 24-12-2025

سعر الـ100 ين الياباني يسجل 30.52 جنيها للبيع في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 24-12-2025

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها الإسراء والمعراج وغزوة تبوك، أحداث إسلامية وقعت في شهر رجب

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

بعد واقعة أحمد الفيشاوي، أمين الفتوى يوضح أخلاقيات تصوير الجنازات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads