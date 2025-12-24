بعد أزمة فيلم الست، رسالة نادرة لأم كلثوم تكشف دور الرئاسة في اختيار غنائها بالدول

18 حجم الخط

أم كلثوم، كشف الناقد الفني سمير غريب، المدير السابق لصندوق التنمية الثقافية، عن رسالة نادرة بخط يد كوكب الشرق أم كلثوم، كتبتها للأميرة دينا بنت عبد الحميد، الزوجة الأولى للملك حسين ملك الأردن السابق، التي وصفتها بـ "الصديقة العزيزة.

رسالة نادرة من أم كلثوم لصديقتها أميرة الأردن

وكشفت أم كلثوم في رسالتها لأميرة الأردن السابقة عن دور الرئاسة المصرية، آنذاك، في اختيار الدول التي تغني فيها أم كلثوم، كما كشفت أم كلثوم عن عادتها في إرسال أسماء الأغنيات قبل أن تغنيها إلى صديقتها الأميرة.

وقال سمير غريب، في كشفه عن رسالة أم كلثوم النادرة لأميرة الأردن السابق: "بمناسبة الضجة التي لن تسكت سريعا عن السيدة أم كلثوم، عندي صور من رسائل بخط اليد من أم كلثوم أو إليها".

وتابع سمير غريب: "أنشر منها هنا رسالة بخط يدها موجهة إلى الأميرة دينا بنت عبد الحميد الزوجة الأولى للملك حسين بن عبد الله ملك الأردن السابق. تم الطلاق بينهما عام 1957. تصف أم كلثوم الأميرة دينا بـ " الصديقة العزيزة". وتتحدث عن مصطفى أمين مؤسس مؤسسة أخبار اليوم للصحافة مع أخيه علي".

وأكد سمير غريب أن أم كلثوم كشفت في رسالتها للأميرة دينا "عن دور الرئاسة المصرية وقتها في اختيار الدول التي تغني فيها أم كلثوم. كما تكشف "الست" عن عادتها في إرسال أسماء الأغنيات قبل أن تغنيها إلى صديقتها الأميرة".

وأشار سمير غريب إلى أن "أم كلثوم تذكر أنها ستغني لأول مرة أغنيتين جديدتين في حفلة واحدة وهما: "أراك عصي الدمع وسيرة الحب".

نص رسالة أم كلثوم وطلب خاص لمصطفى أمين



وبرغم عدم كتابة أم كلثوم لتاريخ الرسالة، لكن سمير غريب أشار إلى اعتقاده بأنها "كتبتها في شهر نوفمبر 1964، لأنها غنت الأغنيتين لأول مرة في أوائل ديسمبر 1964"، قائلًا: "الكلام لا ينتهي عن "كوكب الشرق".

أما رسالة كوكب الشرق أم كلثوم النادرة بخط يدها لأميرة الأردن السابقة دينا، فقد جاء فيها: "الحبيبة الغالية والصديقة العزيزة سمو الأميرة دينا، وحشتيني جدًا جدًا إيه الحكاية انتى ليه مش بتتكلمي في التليفون لعل المانع خير".

صورة نادرة لأم كلثوم في الأردن، فيتو



وتابعت أم كلثوم رسالتها: "على فكرة أنا عارفة إن فيه بعض المشاكل، ولكن أنا عارفه إنك قدها وأكثر بكثير.. الحبيبة الغالية على فكرة كثير من أهل الصحافة بيحاولوا معايا علشان يأخذوا أي معلومة خاصة عنك ومصطفى أمين عايز يعمل مع سموك حديث صحفي وأنا رديت بشدة إن الأميرة ليست للنشر أو الصحافة، ولكن مصطفى أمين مُصر على زیارة سموك ويقول الأميرة يعني سموك ملكا للعرب كلهم ويريد الحضور معى، فأرجو أن تخبريني برأيك".

دور الرئاسة في تحديد الدول التي تغني فيها أم كلثوم

وقالت أم كلثوم في رسالتها النادرة "وعلى فكره أنا ماليش دعوة بالموضوع، وأنتي اللي الناس بتحبك ومتعاطفة معاكي جدًا، لدرجة إن أحد أصدقائي المقربين قال لي "المفروض إنك ياست ما تغنيش في الأردن خالص، ورديت عليه إن الموضوع ده خارج عن إرادتي".

وكشفت أم كلثوم عن قرار الرئاسة في الأماكن التي تغني فيها، فقالت: "ولو كان فعلًا أنا صاحبة القرار فيه أنا مش حأغنى يا سيدى في الأردن بس روح أنت الرياسة وقولهم كدة".

رسالة نادرة لأم كلثوم بخط يدها، فيتو



واختتمت أم كلثوم رسالتها النادرة قائلة: "حبيبتي الغالية كما اعتدنا دائما فأنا أرسل لكي أسماء الأغنيات التي سوف أغنيها في الحفلة. القادمة الأولى قصيدة لأبي فراس الحمداني واسمها أراك عصي الدمع والثانية اسمها سيرة الحب ودى أول مرة أغنى فيها غنوتين جداد في حفله واحده وطبعًا نلتقى بعد الحفلة؟ أم کلثوم".

يذكر أن فيلم "الست"، عن سيرة حياة أم كلثوم، والذي عُرض مؤخرًا، أثار جدلًا واسعًا، وواجه اعتراضات من قبل العديد من النقاد، حيث وصفوه بأنه محاولة ممنهجة لتشويه رموز الفن المصري.

