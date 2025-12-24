الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد سامي يفاجئ مي عمر أثناء تصوير “الست موناليزا”

مي عمر ومحمد سامي
مي عمر ومحمد سامي ومحمد بشير، فيتو
18 حجم الخط

فاجأ المخرج محمد سامي زوجته الممثلة مي عمر أثناء تصويرها مسلسل "الست موناليزا” المقرر طرحه في موسم رمضان القادم 2026.

ونشر السيناريست محمد بشير مؤلف مسلسل “الست موناليزا” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة تجمعه مع النجمة مي عمر والمخرج محمد سامي أثناء زيارته لها في لوكيشن تصوير العمل، وعلق عليها: “زيارة غالية قوي قوي”.

مسلسل “الست موناليزا”

وتشهد أحداث مسلسل “الست موناليزا” الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر قصة حب لها مع الفنان أحمد مجدي، الذي يساعدها على الانفصال من زوجها الأول، ويقف بجانبها في مراحل كثيرة، ولكن تقوم شقيقته التي تلعب دورها الفنانة إنجي المقدم، بإفساد العلاقة بينهما.

وتواصل الفنانة مي عمر تصوير أحداث دورها في مسلسل الست موناليزا المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026، وتشهد أحداث العمل تجربة زواج فاشلة لبطلة العمل، مما يجعل تدخل في حالة من الاكتئاب.

ويعكف القائمون على مسلسل “الست موناليزا” على بناء ديكور شعبي لأبطال العمل داخل منطقة الصليبية، لينتقل له صناع العمل خلال شهر ديسمبر لاستكمال تصوير ما يقرب من 20% من أحداث العمل بداخله.

صناع مسلسل الست موناليزا

ويتكون مسلسل الست موناليزا من 15 حلقة فقط بناء على رغبة بطلة العمل الفنانة مي عمر، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، وسيعرض على شاشة MBC مصر، ويشارك في العمل كل من: محمود عزب ووفاء عامر وشيماء سيف وأحمد مجدي وجوري بكر. 

وتفجر النجمة مي عمر قضية هامة تخص النساء بتوقيع المؤلف محمد سيد بشير، وتقدم مي دورا مختلفا عما قدمته تمامًا على مدار السنوات الماضية بحبكة درامية ستشعل حماس الجمهور حلقة تلو الأخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الست موناليزا مي عمر محمد سامى موسم رمضان القادم 2026 النجمة مي عمر السيناريست محمد بشير

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، الجزائر تتقدم على السودان بهدف محرز في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

الأهلي يتقدم بعرض ضخم لضم الغاني دوجلاس أوسو

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

أمم أفريقيا 2025، بوركينا فاسو تفشل في فك شفرات غينيا الاستوائية بالشوط الأول

كأس عاصمة مصر، كهرباء الإسماعيلية يتقدم على الاتحاد بهدف في الشوط الأول

3 أهداف في 13 دقيقة، بوركينا فاسو يحقق ريمونتادا مثيرة أمام غينيا الاستوائية

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

محظورات على صاحب العمل وفقا للقانون الجديد، تعرف عليها

الاستثمار الآمن، ارتفاع مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24-12-2025

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يوضح شرط بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة (فيديو)

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

أبرزها الإسراء والمعراج وغزوة تبوك، أحداث إسلامية وقعت في شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads