وفاة المخرج الفلسطيني محمد بكري بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا اليوم المخرج والممثل الفلسطيني الكبير محمد بكري عن عمر 72 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى المخرج يسري نصر الله محمد بكري من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فكتب: “وداعًا محمد بكري”.

ومحمد بكري هو ممثل ومخرج ومؤلف فلسطيني ولد عام 1953 بقرية البعنة بالجليل، ثم انتقل لعكا لاستكمال دراسته الثانوية، درس التمثيل والأدب بجامعة تل أبيب حيث التحق بالجامعة في عام 1973.

واشترك في العديد من الأعمال الفنية في هولندا وبلجيكا وفرنسا وكندا، وشارك بالتمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج في أكثر من 43 عملا.

