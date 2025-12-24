وفاة طارق الأمير بعد صراع مع المرض

18 حجم الخط

رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 60 عاما. لمياء الأمير شقيقة الفنان الراحل أكدت في تصريح مقتضب لـ"فيتو" خبر الوفاة. ولم يتم تحديد موعد تشييع الجنازة حتى الآن.

ونعى يحيى الأمير، شقيق الفنان الراحل، شقيقه عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، حيث كتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. طارق الأمير.. أخويا الحبيب توفاه الله”.

وفي وقت سابق..أسعف الفنان الراحل طارق الأمير إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات على خلفية وعكة صحية شديدة. وشخصت حالته بانسداد في الشرايين ما استدعى تدخلا جراحيا معقدا.

طارق الأمير بدأ مشواره الفني في تسعينيات القرن الماضي وشارك في أدوار ثانوية بالتليفزيون والسينما مثل: “أم كلثوم ” و"الطريق إلى إيلات". وفي الألفية الجديدة شارك في مجموعة من الأفلام التجارية التي حققت صدى واسعا وقت عرضها ، وظهر غالبًا بشخصيات مساندة لكن لها حضورًا ومن أبرزها اللي بالي بالك وقدم شخصية ضابط السجن “هاني”، وعوكل برفقة محمد سعد، كما شارك مع أحمد حلمي في فيلمي عسل أسود وجسد شخصية “عبد المنصف”، وصنع في مصر.

وبالتوازي مع ذلك كتب الفنان الراحل طارق الأمير عددا من الأعمال الفنية الناجحة مثل أفلام: “الحب كده” و"مطب صناعي" و"كتكوت" . وقبل مرضه كان يعكف على كتابة فيلم جديد بعنوان: :حبشتاكات".

