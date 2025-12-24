الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وفاة طارق الأمير بعد صراع مع المرض

طارق الأمير
طارق الأمير
18 حجم الخط

رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 60 عاما. لمياء الأمير شقيقة الفنان الراحل أكدت في تصريح مقتضب لـ"فيتو" خبر الوفاة. ولم يتم تحديد موعد تشييع الجنازة حتى الآن. 

ونعى يحيى الأمير، شقيق الفنان الراحل، شقيقه  عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، حيث كتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. طارق الأمير.. أخويا الحبيب توفاه الله”.

وفي وقت سابق..أسعف  الفنان الراحل طارق الأمير إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات على خلفية وعكة صحية شديدة. وشخصت حالته  بانسداد في الشرايين ما استدعى تدخلا جراحيا معقدا.

طارق الأمير بدأ مشواره الفني في تسعينيات القرن الماضي وشارك في أدوار ثانوية بالتليفزيون والسينما مثل: “أم كلثوم ” و"الطريق إلى إيلات". وفي الألفية الجديدة شارك في مجموعة من الأفلام التجارية التي حققت صدى واسعا وقت عرضها ، وظهر غالبًا بشخصيات مساندة لكن لها حضورًا ومن أبرزها اللي بالي بالك وقدم شخصية ضابط السجن “هاني”، وعوكل برفقة محمد سعد، كما شارك مع أحمد حلمي في فيلمي عسل أسود وجسد شخصية “عبد المنصف”، وصنع في مصر.

وبالتوازي مع ذلك كتب الفنان الراحل طارق الأمير عددا من الأعمال الفنية الناجحة مثل أفلام: “الحب كده” و"مطب صناعي" و"كتكوت" . وقبل مرضه كان يعكف على كتابة فيلم جديد بعنوان: :حبشتاكات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طارق الأمير وفاة طارق الأمير لمياء الأمير اخبار الفن

الأكثر قراءة

ابنة شقيقة طارق الأمير تكشف سبب وفاته

5 معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل طارق الأمير

القاهرة الكبرى في مرمى التقلبات، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم

برد قارس يضرب الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

سعر الخضار اليوم، انخفاض 11 صنفًا منها الطماطم والبطاطس وقفزة في البامية

طرح 3 حلقات جديدة من مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" الليلة

ضبط 188 سلاحا ناريا و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة في حملات أمنية بالمحافظات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026 للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الدولار يسجل 11650 ليرة للبيع بمصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

5121 جنيهًا لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24-12-2025

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"كلام عجيب"، رد قوي من أمين الفتوى على تحريم الصيام في شهر رجب

تفسير حلم تناول العسل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات المادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads