قلبه وقف تاني، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان طارق الأمير

كشفت الفنانة لمياء الأميرشقيقة الفنان طارق الأمير، أن الأطباء قاموا بتكثيف جلسات التنفس التي يخضع لها في الوقت الحالي.



وأضافت في تصريحات لفيتو: من المقرر أن يتم تكثيف العلاج له في المرحلة القادمة، وأن عضلة قلب توقفت اليوم مرة أخري، وتم إسعافه بفضل من الله والأطباء.

وأضافت أنه لا يمكن التدخل الجراحي حاليًا، ولا يصح تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب إلا بعد الاستقرار، ورجاء من الجمهور الدعاء له.



ويتواجد الفنان طارق الأمير داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وسط رعاية طبية دقيقة، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، أدت إلى توقف قلبه 3 مرات متتالية، آخرها استمرت لمدة تقارب 18 دقيقة قبل أن يتم إنعاشه بنجاح.



مرض طارق الأمير

ويعاني طارق الأمير من انسداد في أحد شرايين القلب، بحسب تصريحات لنجلة شقيقته.

وكانت قد نفت الفنانة لمياء الأمير، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، صحة ما تردد بشأن تدهور الحالة الصحية لشقيقها طارق الأمير، ووصول نسبة الوعي لديه إلى صفر، مؤكدة أنه لا يزال يتمتع بقدر من الوعي، حيث يستطيع تحريك يده وفتح وإغلاق عينيه وتحريك رأسه بشكل بسيط.

وأشارت في تصريحاتها، إلى أن نسبة الوعي إذا وصلت لديه لصفر فمعنى ذلك أنه متوفي، وهذا الأمر غير صحيح.

وأكدت أنه حتى الآن لم يتم تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب، بسبب الفيروس الذى أصيب به من جهاز الأكسجين داخل المستشفي، وحتى يتم تركيب الجهاز لابد من التعافي أولا من الفيروس.

أزمة طارق الأمير الصحية

كان يحيى الأمير، شقيق طارق الأمير، أعلن نقل شقيقه إلى المستشفى، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

وطالب خلال رسالة مؤثرة للجمهور على “فيس بوك” الدعاء لشقيقه قائلًا: “عن إيمان ويقين بأن الدعاء يغير الأقدار فالرجاء الدعاء لأخى طارق الأمير عن ظهر غيب فأسألك يا رب بكل أسم هو لك أن تنجيه وتعفو عنه وتشفيه شفاءً لا يغادر سقمًا ولا ترينا فيه سوء أبدًا فهو في حالة حرجة جدًّا في العناية المركزة”.

والفنان طارق الأمير تميز بأدوار كوميدية عديدة وترك بصمة مميزة لدى الجمهور، وشارك في مجموعة من الأفلام التي تركت صدى واسع وقت عرضها، وظهر غالبًا بشخصيات مساندة لكن لها حضورًا، ومن أبرزها اللي بالي بالك في شخصية الضابط هاني، وعسل أسود في شخصية عبد المنصف.

