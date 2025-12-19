كأس عاصمة مصر، تعادل سلبي بين غزل المحلة وفاركو في الشوط الأول

18 حجم الخط

تعادل فريق غزل المحلة، مع نظيره فاركو، سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وكان علاء عبد العال مدرب فريق غزل المحلة، أعلن عن تشكيل زعيم الفلاحين لمواجهة نظيره فاركو، مساء اليوم الجمعة، على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل غزل المحلة أمام فاركو

حراسة المرمى: أحمد العربي.

خط الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، عبد الرحمن بودي، أحمد جمال.

خط الوسط: رحيم شوماري، محمود مجدي، محمود نبيل

خط الهجوم: أشرف مجدي، أحمد عتمان، محمود صلاح.

مباراة غزل المحلة وفاركو في كأس عاصمة مصر

ودخل غزل المحلة اللقاء مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، سعيًا لتخطي عقبة فاركو وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على التأهل من دور المجموعات، خاصة في ظل رغبة الفريق في الظهور بشكل قوي أمام جماهيره.

في المقابل،خاض فريق فاركو المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزا مهما في الجولة الأولى على المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد ثلاث نقاط جديدة.

غزل المحلة يفوز على مودرن سبورت

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة على نظيره فريق مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما، وذلك ضمن برنامج المباريات الودية لمعسكر الفريق المقام حاليًّا في القاهرة، استعدادًا لمواجهة فاركو في بطولة كأس رابطة الأندية (كأس عاصمة مصر).

مباراة المحلة والعبور

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مع نظيره فريق العبور بنتيجة 1/1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما، وذلك ضمن برنامج المباريات الودية لمعسكر الفريق المقام حاليًا في القاهرة، استعدادًا لمواجهة فاركو في بطولة كأس رابطة الأندية (كأس عاصمة مصر).

