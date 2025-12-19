الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس عاصمة مصر، تعادل سلبي بين غزل المحلة وفاركو في الشوط الأول

غزل المحلة
غزل المحلة
18 حجم الخط

تعادل فريق غزل المحلة، مع نظيره فاركو، سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وكان علاء عبد العال مدرب فريق غزل المحلة، أعلن عن تشكيل زعيم الفلاحين لمواجهة نظيره فاركو، مساء اليوم الجمعة، على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل غزل المحلة أمام فاركو 

حراسة المرمى: أحمد العربي.

خط الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، عبد الرحمن بودي، أحمد جمال.

خط الوسط: رحيم شوماري، محمود مجدي، محمود نبيل

خط الهجوم: أشرف مجدي، أحمد عتمان، محمود صلاح.

مباراة غزل المحلة وفاركو في كأس عاصمة مصر

 ودخل غزل المحلة اللقاء مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، سعيًا لتخطي عقبة فاركو وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على التأهل من دور المجموعات، خاصة في ظل رغبة الفريق في الظهور بشكل قوي أمام جماهيره.

في المقابل،خاض فريق فاركو المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزا مهما في الجولة الأولى على المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد ثلاث نقاط جديدة. 

غزل المحلة يفوز على مودرن سبورت

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة على نظيره فريق مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما، وذلك ضمن برنامج المباريات الودية لمعسكر الفريق المقام حاليًّا في القاهرة، استعدادًا لمواجهة فاركو في بطولة كأس رابطة الأندية (كأس عاصمة مصر).

مباراة المحلة والعبور

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مع نظيره فريق العبور بنتيجة 1/1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما، وذلك ضمن برنامج المباريات الودية لمعسكر الفريق المقام حاليًا في القاهرة، استعدادًا لمواجهة فاركو في بطولة كأس رابطة الأندية (كأس عاصمة مصر).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزل المحلة كأس عاصمة مصر فاركو غزل المحلة وفاركو علاء عبد العال

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يعلن اعتماد فيفا للقائمة الدولية الجديدة للحكام في مصر

الأحمر بالزي الثالث، شاهد غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة سيراميكا

كاف يستقر على طاقم تحكيم مباراة المغرب وجزر القمر في افتتاح أمم إفريقيا

حامد حمدان بديلا، سيد عيد يعلن تشكيل بتروجيت أمام الإسماعيلي بكأس عاصمة مصر

التشكيل الرسمي للإسماعيلي أمام بتروجيت في كأس عاصمة مصر

فريق محمد عبد المنعم، رحيل رئيس نادي نيس الفرنسي عن منصبه

علاء عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة أمام فاركو بكأس عاصمة مصر

ضربة قوية لحامل لقب أمم إفريقيا قبل انطلاق البطولة

الأكثر قراءة

كأس عاصمة مصر، الإسماعيلي يتاخر أمام بتروجيت بهدف في الشوط الأول

إصابة طالبة أجنبية إثر حريق بشقتها السكنية في الاسكندرية

انخفاض الهبرد 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم

رسميا بداية فصل الشتاء 21 ديسمبر

"معايا سلاح ونفسي أجربه"، شاهد الفيديو المتسبب في القبض على والدة الراحلة شيماء جمال

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الكاف يكشف عن الفيديو الترويجي لمنتخب مصر: 7 بطولات محدش عملها غيرهم (فيديو)

مصدر أمني ينفي وجود استثناءات للضباط من الضرائب والرسوم في استصدار تراخيص السيارات

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأخيرة من جمادى الآخرة لسداد الدين وسعة الرزق

تفسير حلم أكل العدس في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون.. عبد الرحمن واحد، حكاية أزهري حكم إندونيسيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads