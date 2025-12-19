الجمعة 19 ديسمبر 2025
رياضة

حامد حمدان بديلا، سيد عيد يعلن تشكيل بتروجيت أمام الإسماعيلي بكأس عاصمة مصر

بتروجيت
بتروجيت
 أعلن سيد عيد مدرب فريق بتروجيت، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الإسماعيلي للمباراة المقرر أن تجمع بينهما في الخامسة مساء اليوم على استاد الكلية الحربية الجولة الثانية من مسابقة كأس عاصمة مصر.

تشكيل بتروجيت ضد الإسماعيلى 

ويجلس حامد حمدان علي مقاعد بدلا بتروجيت، حيث جاء تشكيل الفريق البترولي كالتالي:

مباراة الإسماعيلي وبتروجيت 

يرغب الفريق البترولي في استمرار انتصاراته بعد الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.

فيما يتطلع الإسماعيلي إلى تحقيق الفوز لتعويض الخسارة من الجونة بنتيجة 1-3 في الجولة الأولى، حيث استقر ميلود حمدي المدير الفني للإسماعيلي إعادة الثنائي مروان حمدي وحاتم سكر لقائمة مباراة الفريق أمام بتروجت، على أمل الاستعانة بهما في تلك المواجهة.

وعاد مروان حمدي لتدريبات الإسماعيلي الجماعية بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، حيث تعافى من إصابة كسرين في وجه القدم والتي خضع على إثرها لعملية جراحية أبعدته عن الفريق لأكثر من 4 أشهر بعدما تعرض لها خلال مباراة بيراميدز في الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة  قُسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

