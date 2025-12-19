نقابة الأطباء: حادث طبيب قنا يفرض تساؤلات ملحة بشأن تأمين القوافل الطبية

18 حجم الخط

نعت النقابة العامة للأطباء ببالغ الحزن والأسى الطبيب د. أبو الحسن رجب فكري حسن، بـ محافظة قنا، الذي توفى متأثرا بإصابته بطلق ناري أثناء مشاركته في إحدى القوافل الطبية، نتيجة نزاع مسلح بين عائلتين في محيط مكان القافلة.

حادث استشهاد طبيب قنا يفرض تساؤلات ملحة حول مدى تأمين القوافل الطبية

وقال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء، في بيان له، إن حادث استشهاد الطبيب يفرض تساؤلات ملحة حول مدى تأمين القوافل الطبية، خاصة تلك التي تنظم في مناطق نائية أو تشهد نزاعات ثأرية أو توترات أمنية، سواء في محافظات الصعيد أو المناطق الحدودية ومدى جدواها أيضا، مؤكدا أن الاكتفاء بإجراءات شكلية أو وجود فرد أمن غير مؤهل لا يوفر الحماية الحقيقية للفرق الطبية.

خطة أمنية متكاملة لتأمين الأطباء وأطقم الرعاية الصحية

وطالب القاضي بوضع خطة أمنية متكاملة لتأمين الأطباء وأطقم الرعاية الصحية، سواء داخل المستشفيات أو الوحدات الصحية أو القوافل الطبية، تشمل نقاط تأمين حقيقية، وحماية فعالة من أي اعتداءات.

وقدم أمين عام نقابة الأطباء خالص العزاء لأسرة الطبيب الراحل، الذي ترك زوجة وأطفالا، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وزملاءه الصبر والسلوان، ومؤكدا أن النقابة ستواصل مطالبها الجادة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطباء أثناء أداء رسالتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.