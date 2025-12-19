الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نقابة الأطباء: حادث طبيب قنا يفرض تساؤلات ملحة بشأن تأمين القوافل الطبية

طبيب نساء أبو الحسن
طبيب نساء أبو الحسن فكري
18 حجم الخط

 نعت النقابة العامة للأطباء ببالغ الحزن والأسى الطبيب د. أبو الحسن رجب فكري حسن، بـ محافظة قنا، الذي توفى متأثرا بإصابته بطلق ناري أثناء مشاركته في إحدى القوافل الطبية، نتيجة نزاع مسلح بين عائلتين في محيط مكان القافلة.

حادث استشهاد طبيب قنا يفرض تساؤلات ملحة حول مدى تأمين القوافل الطبية

 وقال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء، في بيان له، إن حادث استشهاد الطبيب يفرض تساؤلات ملحة حول مدى تأمين القوافل الطبية، خاصة تلك التي تنظم في مناطق نائية أو تشهد نزاعات ثأرية أو توترات أمنية، سواء في محافظات الصعيد أو المناطق الحدودية ومدى جدواها أيضا، مؤكدا أن الاكتفاء بإجراءات شكلية أو وجود فرد أمن غير مؤهل لا يوفر الحماية الحقيقية للفرق الطبية.

خطة أمنية متكاملة لتأمين الأطباء وأطقم الرعاية الصحية

وطالب القاضي بوضع خطة أمنية متكاملة لتأمين الأطباء وأطقم الرعاية الصحية، سواء داخل المستشفيات أو الوحدات الصحية أو القوافل الطبية، تشمل نقاط تأمين حقيقية، وحماية فعالة من أي اعتداءات.

الصحة العالمية: الهجمات على المرافق الصحية بالسودان توسعت وأصبحت الأكثر فتكا

عبد الغفار يبحث مع وزير الصحة الموريتاني نقل التجربة المصرية في التأمين الشامل

وقدم أمين عام نقابة الأطباء خالص العزاء لأسرة الطبيب الراحل، الذي ترك زوجة وأطفالا، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وزملاءه الصبر والسلوان، ومؤكدا أن النقابة ستواصل مطالبها الجادة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطباء أثناء أداء رسالتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التجربة المصرية أبو بكر القاضى الصحة العالمية الصبر والسلوان المناطق الحدودية النقابة العامة للأطباء وحدات الصحية نقابة الأطباء محافظات الصعيد

مواد متعلقة

أزمة تراخيص العيادات الخاصة تتصاعد.. الشروط إعجازية بالأرياف.. ارتفاع الإيجار عقبة أمام شباب الأطباء.. الأزمة تدفع 30 ألف طبيب شاب للهجرة

خالد عبد الغفار يشدد على ضرورة تقديم دعم عاجل ومستدام للنظام الصحي الفلسطيني

دورات تدريبية معتمدة من المجلس الصحي ضمن أعمال المؤتمر السنوي لمعهد الكبد

رئيس هيئة الرقابة الصحية يتسلم جائزة الطبيب العربي لعام 2025

الصحة تنظم برنامجا تدريبيا لرفع كفاءة فرق مكافحة العدوى بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية

وفاة طبيب قنا أبو الحسن رجب فكري متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء قافلة طبية

عبد الغفار يبحث مع وزير الصحة الموريتاني نقل التجربة المصرية في التأمين الشامل

خالد عبد الغفار يلتقي وزير الصحة التونسي لبحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي

الأكثر قراءة

كأس عاصمة مصر، الإسماعيلي يتاخر أمام بتروجيت بهدف في الشوط الأول

بتروجيت يفوز على الإسماعيلي بهدف في كأس عاصمة مصر

تداول 26 ألف طن و1359 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

إصابة طالبة أجنبية إثر حريق بشقتها السكنية في الاسكندرية

السكة الحديد تطلق خدمة "ثالثة مكيفة" على خط القاهرة – طنطا غدا

علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في كأس عاصمة مصر

فيتو تنفرد بـ تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

محامي والدة الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل إخلاء سبيلها

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأخيرة من جمادى الآخرة لسداد الدين وسعة الرزق

تفسير حلم أكل العدس في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون.. عبد الرحمن واحد، حكاية أزهري حكم إندونيسيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads