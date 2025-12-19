فريق محمد عبد المنعم، رحيل رئيس نادي نيس الفرنسي عن منصبه

18 حجم الخط

أعلن نادي نيس الفرنسي، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، رحيل فابريس بوكيه عن منصبه رئيسا للنادي، بعد تقديم استقالته رسميا، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

رحيل رئيس نيس الفرنسي عن منصبة

وأوضح نيس، في بيان رسمي، أن بوكيه قرر التنحي عن منصبه بعد ثلاث سنوات ونصف قضاها داخل منظومة نيس، ما بين العمل كمدير عام ثم رئيس للنادي، على أن يدخل قرار الاستقالة حيز التنفيذ بشكل فوري.

وأشار البيان إلى أن القرار جاء في إطار من المسؤولية والتفاهم المتبادل بين الطرفين، حيث رأى النادي وبوكيه أن المرحلة الحالية تتطلب فتح صفحة جديدة من أجل استعادة التوازن والزخم، بما يتماشى مع الأهداف والطموحات المستقبلية للفريق.

كما أعلن نادي نيس تعيين جان بيير ريفيير رئيسا للنادي، على أن يشغل موريس كوهين منصب نائب الرئيس، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود خلال المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق، خاصة في ظل العلاقة الوثيقة التي تجمع الثنائي بالنادي وخبرتهما السابقة.

وأشاد نيس بالدور الذي أداه فابريس بوكيه خلال فترة عمله، مؤكدا مساهمته في إعادة هيكلة وتنظيم العمل الإداري والمالي، وضبط ميزانية النادي خاصة فيما يتعلق بملف الانتقالات، وهو ما أسهم في ترسيخ أسس الاستدامة على المدى الطويل.

وأضاف البيان أن بوكيه كان له دور بارز أيضا في تطوير قطاع الناشئين، حيث شهدت الأكاديمية تصعيد عدد أكبر من اللاعبين إلى صفوف الفريق الأول خلال السنوات الماضية.

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أن التركيز في المرحلة المقبلة سينصب على مساندة الفريق فنيًا وإداريًا، من أجل تجاوز الوضع الرياضي الحالي والعودة إلى المسار الصحيح.

ترتيب نيس في الدوري الفرنسي

يذكر أن فريق نيس يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 17 نقطة، بعدما تلقى خمس هزائم متتالية في آخر خمس مباريات، فيما يغيب المدافع المصري محمد عبد المنعم عن صفوف الفريق منذ عدة أشهر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

