ياسين مرعي: كأس عاصمة مصر فرصة مهمة لتجهيز اللاعبين والأهلي يهدف لحصد كل البطولات

18 حجم الخط

قال ياسين مرعي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن بطولة كأس عاصمة مصر تمثل فرصة مهمة للاعبين للمشاركة ‏بالمباريات بشكل أكبر، وتجهيز الجميع خلال فترة مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية، فيما شدد على أن الأهلي ‏يستهدف الفوز بكل البطولات خلال الموسم الجاري.‏

تصريحات ياسين مرعي

ياسين مرعي تحدث للموقع الرسمي ومنصات النادي عن الفوز ببطولة كأس السوبر المصري، وتحقيق أول ألقابه مع الأهلي، ‏والمنافسة بين اللاعبين وأجواء غرفة الملابس وطموحاته خلال الفترة المقبلة.‏

‏ في البداية قال ياسين: «نتعامل مع كل البطولات بنفس القدر من الأهمية ونسعى دائمًا للفوز بكل الألقاب، خاصة وأن جماهير الأهلي اعتادت دائمًا على ‏الانتصارات، وهو ما يجعلنا نتسابق لتقديم أفضل ما لدينا.‏

‏ينتظرنا جدول حافل بالمواجهات القوية بعد فترة كأس الأمم الإفريقية وفترة مضغوطة للغاية، مما يستوجب تجهيز الجميع، ‏وجماهير الأهلي دائمًا تتابع كل المباريات، خاصة أن الأهلي بمن حضر، وفي أي مباراة، وجمهورنا لديه شغف وحماس وتشجيع ‏مستمر، مما يمثل دافعًا كبيرًا لنا، ولهذا نتدرب بقوة لنكون في أفضل مستوياتنا.‏

وواصل": ‏بطولة السوبر المصري لها مكانة كبيرة في نفسي، فهي أول ألقابي مع الأهلي وجاءت على حساب نادي الزمالك ووسط حضور ‏جماهيري كبير وأجواء خاصة، وبالتأكيد هدفنا الفوز بكل البطولات كما تعودت الجماهير من الفريق بشكل عام. وسكواد ‏الأهلي الحالي يساعد على المنافسة بقوة من أجل الفوز بالدوري والكأس وإفريقيا.‏

واضاف:" ‏جودة اللاعبين تساعد الجهاز الفني بشدة، يوجد أكثر من لاعب يؤدي في عدة مراكز، ويعطي حلولًا عديدة ويعزز من فرص ‏المنافسة بين الجميع، وعلى الصعيد الشخصي أعمل دائمًا على التطور والتدرب بقوة والعمل على التواجد في حسابات الجهاز الفني ‏بشكل مستمر من خلال الالتزام بالتدريبات والاستشفاء، وهو أمر يسير عليه كل اللاعبين.‏

‏واكمل:" المنتخب الوطني يخوض منافسات قوية في كأس الأمم الإفريقية، ونتمنى له التوفيق. البطولة مهمة للغاية وغائبة منذ سنوات ‏وتنتظرها الجماهير، وبالتأكيد كلنا نساند الجهاز الفني واللاعبين ونأمل في الفوز باللقب، في ظل وجود كوكبة من أفضل اللاعبين ‏والقادرين على تحقيق هذا الحلم.

واختتم:" ‏رسالتي لجماهير الأهلي أن يستمروا في دعم الفريق ومساندتنا كما تعودنا منهم، ونتعهد بأن نقدم كل ما لدينا من أجل الفوز ‏بالبطولات وإسعادهم».‏

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.