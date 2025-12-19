الجمعة 19 ديسمبر 2025
رياضة

بتروجيت يفوز على الإسماعيلي بهدف في كأس عاصمة مصر

 خسر فريق بتروجيت، أمام نظيره الإسماعيلي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد الكلية الحربية الجولة الثانية من مسابقة كأس عاصمة مصر.

وسجل هدف الفوز لصالح بتروجيت اللاعب أدهم حامد في الدقيقة 35. 

وبتلك النتيجة يحتل بتروجيت المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز الأخير في المجموعة بدون أي نقاط. 

تشكيل الإسماعيلي ضد بتروجيت

حراسة المرمى: عبد الرحمن محروس.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عبد الله محمد، محمد نصر، محمد إيهاب.

خط الوسط: محمد حسن، عبد الرحمن الدح، محمد سمير كونتا. 

خط الهجوم: إيريك تراورى، نادر فرج، إبراهيم النجعاوي.

تشكيل بتروجيت ضد الإسماعيلى 

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد وبركات حجاج وأحمد بحبح وتوفيق محمد

خط الوسط: أدهم حامد ومحمد علي عكاشة ومصطفى الجمل

خط الهجوم: بدر موسى ومحمد دودو وسيكو سونكو

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة  قُسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

بتروجيت الاسماعيلي كأس عاصمة مصر الإسماعيلي ضد بتروجيت الأهلي

