بعد وداع كأس العرب، 5 أيام راحة لرباعي الأهلي

18 حجم الخط

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح راحة لمدة 5 أيام للرباعي محمد شريف وياسين مرعي ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد، بعد انتهاء المشاركة في بطولة كأس العرب.

منح اللاعبين إجازة من المشاركة في التدريبات

وأكد الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، أن الجهاز الفني قام بمنح اللاعبين إجازة من المشاركة في التدريبات حتى يوم الإثنين القادم، للحصول على قسط من الراحة.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مدينة نصر، استعدادًا لخوض مباراة إنبي، التي تقام مساء الجمعة القادم على استاد السلام، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة إنبي في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 12 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر، في تمام السابعة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.