رياضة

التشكيل الرسمي للإسماعيلي أمام بتروجيت في كأس عاصمة مصر

الإسماعيلي
الإسماعيلي
 أعلن ميلود حمدي مدرب فريق الإسماعيلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بتروجت للمباراة المقرر أن تجمع بينهما في الخامسة مساء اليوم على استاد الكلية الحربية الجولة الثانية من عمر مسابقة كأس عاصمة مصر، في مباراة قوية.

تشكيل الإسماعيلى ضد بتروجيت

حراسة المرمى: عبد الرحمن محروس.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عبد الله محمد، محمد نصر، محمد إيهاب.

خط الوسط: محمد حسن، عبد الرحمن الدح، محمد سمير كونتا. 

خط الهجوم: إيريك تراورى، نادر فرج، إبراهيم النجعاوي.

مباراة الإسماعيلي وبتروجيت 

يرغب الفريق البترولي في استمرار انتصاراته بعد الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.

فيما يتطلع الإسماعيلي إلى تحقيق الفوز لتعويض الخسارة من الجونة بنتيجة 1-3 في الجولة الأولى، حيث استقر ميلود حمدي المدير الفني للإسماعيلي إعادة الثنائي مروان حمدي وحاتم سكر لقائمة مباراة الفريق أمام بتروجت، على أمل الاستعانة بهما في تلك المواجهة.

وعاد مروان حمدي لتدريبات الإسماعيلي الجماعية بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، حيث تعافى من إصابة كسرين في وجه القدم والتي خضع على إثرها لعملية جراحية أبعدته عن الفريق لأكثر من 4 أشهر بعدما تعرض لها خلال مباراة بيراميدز في الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة قد قُسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

الاسماعيلي بتروجيت الإسماعيلي وبتروجيت مباراة الإسماعيلي وبتروجيت كأس عاصمة مصر

