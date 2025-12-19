الجمعة 19 ديسمبر 2025
كاف يستقر على طاقم تحكيم مباراة المغرب وجزر القمر في افتتاح أمم إفريقيا

منتخب المغرب
منتخب المغرب
 حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” هوية حكم المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تستضيفها المملكة المغربية، وتجمع بين منتخبي المغرب وجزر القمر على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط والمقرر لها يوم الأحد المقبل.

حكم مباراة المغرب وجزر القمر 

وذكرت صحيفة “البطولة” المغربية أن كاف قرر إسناد مهمة إدارة مباراة الافتتاح إلى الحكم الدولي الكونغولي جان جاك ندالا، لقيادة المواجهة التي تقام ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة القارية.

كما أوضح التقرير أن الحكم الموريتاني دحان بيدا سيتولى الإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” خلال اللقاء، في إطار حرص الاتحاد الإفريقي على توفير أفضل العناصر التحكيمية للمباراة الافتتاحية.

150 قناة تنقل أمم إفريقيا 

وكشفت تقارير إعلامية مغربية، أن 150 قناة عالمية ستقوم بإذاعة مباريات كأس أمم أفريقيا 2025.

وأفادت صحيفة “المنتخب” المغربية، أن 30 دولة أوروبية ستقوم بنقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، بجانب الدول الأفريقية الـ 54، كما حصلت 3800 وسيلة إعلامية على اعتماد تغطية مباريات البطولة.

القنوات الناقلة لبطولة أمم إفريقيا حول العالم 

وتشمل قائمة القنوات الناقلة عددا من أبرز الشبكات العالمية، من بينها DAZN التي ستبث المنافسات في أوروبا وأمريكا وآسيا، وCanal+ التي تغطي أوروبا وأفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى Channel 4 البريطانية، وBand TV البرازيلية، وLa Liga Plus الإسبانية، وSport TV البرتغالية، وZiggo Sport الهولندية، إلى جانب قنوات من إيطاليا وكرواتيا وسلوفينيا واليونان وإيران.

