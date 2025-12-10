إبراهيم دياباتي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي للتعاقد معه

18 حجم الخط

نفى المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي، لاعب فريق جايس السويدي، صحة الأنباء المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن دخوله في مفاوضات مع النادي الأهلي تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تصريحات إبراهيم دياباتي

وأكد دياباتي، في تصريحات لموقع fotbolltransfers السويدي، أنه لم يتلقَ أي اتصالات من جانب القلعة الحمراء، مشددا على أن ما يثار حول اقترابه من الانتقال إلى الأهلي "غير واقعي تماما". وقال: "كل ما يتردد بخصوص المفاوضات مع الأهلي غير صحيح، لا أنا ولا النادي تواصلنا معهم".

وشهد اسم المهاجم الإيفواري ارتباطا بالانتقال إلى الأهلي في ظل بحث الإدارة عن تدعيم الخط الهجومي خلال الميركاتو الشتوي، إلا أن اللاعب نفى الأمر بشكل قاطع.

وأعرب دياباتي، الذي قدم موسم مميز مع جايس في الدوري السويدي، عن ارتياحه في فريقه الحالي، موضحا:"أنا بخير ومرتاح بعد موسم رائع، وسنرى ما قد يحدث مستقبلا".

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة إنبي في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 12 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر، في تمام السابعة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

