الخطيب يوجه رسالة خاصة لسيدات سلة الأهلي بعد اللقب الإفريقي

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تهنئة لاعبات الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» والجهاز الفني؛ بمناسبة التتويج ببطولة إفريقيا للأندية، التي نظمها النادي الأهلي وتُوِّج بلقبها للمرة الأولى في تاريخه.

كلمة الخطيب لفريق سيدات سلة الأهلي

وقال الكابتن الخطيب خلال كلمته في حفل تكريم فريق سيدات السلة الذي أقيم اليوم بمقر النادي بالجزيرة، إنه سعيد بالابتسامة المرسومة على وجوه اللاعبات بعد هذا الانتصار، الذي جاء تتويجًا لمجهود كبير من أجل تحقيق هدف التواجد على القمة دائمًا، مؤكدًا أن كل فوز له قيمته مهما كانت البطولة التي يشارك بها الفريق، وأن بطولة إفريقيا للسلة سيدات ستظل ذكراها خالدة ومصدر فخر للجيل الحالي من اللاعبات، خاصة عند استرجاع لحظة التتويج والشعور بقيمة هذا الإنجاز.

وشدد رئيس النادي على ضرورة البناء على ما تحقق، والتفكير فيما هو قادم، مع السعي الدائم للفوز بكل البطولات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل والتركيز للحفاظ على النجاحات.

ووجه الكابتن الخطيب الشكر إلى جميع اللاعبات، لاسيما اللاتي لم يشاركن لفترات طويلة، مشيدًا بالروح الطيبة والعلاقة المتميزة التي تجمعهن بزميلاتهن داخل الفريق، ومؤكدًا أن هذا الالتزام والانسجام يعد شيئا كبيرا في حد ذاته.

واختتم الكابتن الخطيب كلمته بتوجيه الشكر إلى الكابتن أحمد حسن رئيس نادي سبورتنج، مؤكدًا أنهم شركاء في الإنجاز؛ من أجل رفع قيمة اسم مصر، ووجّه الشكر أيضًا إلى اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، على التنظيم المميز الذي عكس الصورة الحضارية للنادي الأهلي.

مجلس إدارة الأهلي يكرم فريق السلة سيدات

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اليوم على تكريم لاعبات ‏الفريق الأول لكرة السلة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي، بعد التتويج للمرة الأولى ‏بلقب بطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت في ضيافة الأهلي على مدار الأيام الماضية. ‎

أقيم حفل التكريم في حضور أحمد حسن، رئيس نادي سبورتنج، ومحمد الجارحي عضو ‏مجلس إدارة الأهلي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ورويدا هشام عضو مجلس الإدارة، والدكتور ‏سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي وخالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي ومدير البطولة.‏

ووجه رئيس النادي الأهلي الشكر إلى اللجنة العليا المنظمة للبطولة وكافة اللجان الفرعية وإدارات ‏النادي المختلفة على الجهود التي بذلها الجميع لخروج البطولة بالصورة المشرفة التي عكست مكانة ‏الأهلي التاريخية‎.‎

في ختام التكريم حرص الكابتن الخطيب على إهداء درع خاص إلى رئيس نادي سبورتنج؛ ‏تقديرا للعلاقات المميزة بين الناديين، وهو ما تمثل في مشاركة هاجر عامر لاعبة سبورتنج مع الأهلي ‏في البطولة، والذي قام بدوره بإهداء الكابتن محمود الخطيب درع ناديه، كما قدم رئيس الأهلي دروعا تذكارية للجهاز الفني ‏والإداري والطبي واللاعبات.‏

