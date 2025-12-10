نابولي يسقط أمام بنفيكا بثنائية في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

فاز فريق بنفيكا البرتغالي علي نظيره نابولي الإيطالي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم بنفكيا عن طريق ريس بالهدف الأول في الدقيقة 20، ثم أضاف مارتينس الهدف الثاني بالدقيقة 49.

تشكيل بنفيكا أمام نابولي

تشكيل نابولي أمام بنفيكا

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش

الدفاع: بيوكما – رحماني – بونجورنو

الوسط: دي لورينزو – ماكتوميناي – إلماس – اوليفيرا

الوسط المهاجم: لانج – نيريس

الهجوم: هوييلان

ترتيب نابولي وبنفيكا

وبتلك النتيجة يحتل نابولي المركز الـ23 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، وفي المقابل، يتقدم بنفكيا اليالمركز الـ 25 برصيد 6 نقاط.

