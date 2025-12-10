الأهلي يعلن خضوع كريم فؤاد لفحص طبي غدا

18 حجم الخط

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن كريم فؤاد لاعب الفريق، سوف يخضع لفحص طبي جديد عقب العودة من قطر إثر انتهاء المشاركة في بطولة كأس العرب.

وأوضح أن الجهاز الطبي سوف يحدد برنامج العلاج الطبيعي للاعب والتأهيل الخاص بالفترة المقبلة، بناء على فحص تطورات حالته، بعد أن كان قد تعرض للإصابة بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في البطولة.

وخضع كريم فؤاد لتدريبات علاجية في قطر عقب الإصابة، فيما يبدأ استكمال فقرات العلاج الطبيعي على هامش تدريبات الفريق بداية من الغد.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة إنبي في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 12 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر، في تمام السابعة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

