الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يعلن خضوع كريم فؤاد لفحص طبي غدا

كريم فؤاد، فيتو
كريم فؤاد، فيتو
18 حجم الخط

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن كريم فؤاد لاعب الفريق، سوف يخضع لفحص طبي جديد عقب العودة من قطر إثر انتهاء المشاركة في بطولة كأس العرب.

وأوضح أن الجهاز الطبي سوف يحدد برنامج العلاج الطبيعي للاعب والتأهيل الخاص بالفترة المقبلة، بناء على فحص تطورات حالته، بعد أن كان قد تعرض للإصابة بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في البطولة.

وخضع كريم فؤاد لتدريبات علاجية في قطر عقب الإصابة، فيما يبدأ استكمال فقرات العلاج الطبيعي على هامش تدريبات الفريق بداية من الغد.

موعد مباراة الأهلي وإنبي 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة إنبي في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 12 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر، في تمام السابعة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريم فؤاد أحمد جاب الله الأهلي النادي الأهلي كأس العرب جزع في الرباط الصليبي جزع في الرباط الداخلي للركبة قطر

مواد متعلقة

إبراهيم دياباتي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي للتعاقد معه

مجلس إدارة الأهلي يستعرض الموقف المالي والرؤيـة الشاملة لشركات النادي

في غياب صلاح، ليفربول يخطف فوزا صعبا من إنتر ميلان 0/1 بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، سوبوسلاي يسجل هدف ليفربول الأول أمام إنتر ميلان

تعادل سلبي بين ليفربول وإنتر ميلان بعد 70 دقيقة

غزل المحلة يواجه العبور غدا استعدادا لـ فاركو في كأس عاصمة مصر

الجزائر يتأهل إلي ربع نهائي كأس العرب بعد الفوز علي العراق بثنائية

محمد عبد الله يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة

الأكثر قراءة

بعد إنقاذ طفلين مصابين في مستشفى كفر الزيات العام، ما هي إسفكسيا الغرق؟

الطقس الآن، الأرصاد تحذر 7 محافظات من الأمطار والرياح

تأجيل محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور لـ 24 ديسمبر

قبل بطولة إنتر كونتنينتال، أزمة بيراميدز بسبب كأس العرب وأمم أفريقيا

انتخابات مجلس النواب، بدء ساعة الراحة للقضاة وغلق اللجان في الـ 30 دائرة الملغاة

مطار القاهرة يكشف تفاصيل تصاعد دخان بمبنى الركاب رقم 2

بعد عرض حلقاته الأولى، "ميدتيرم" يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على Watch It

انتشال أتوبيس عقب انقلابه بسبب الأمطار في الغربية (فيديو)

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025

الدولار يسجل 12025 ليرة سورية للبيع في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، فوائد فصل الشتاء في حياة الصالحين

تفسير رؤية القرد في المنام وعلاقتها بالإصابة بمرض خطير

هل يجوز مقاطعة جار السوء؟ وكيف يتم التعامل معه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads