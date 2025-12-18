غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

أعلن ييس توروب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة القلعة الحمراء لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

ويغيب عن الأهلي أمام سيراميكا كل من: محمد مجدي أفشة وأليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وياسين مرعي وكريم فؤاد وأشرف بن شرقي ومحمد الشناوي ومصطفى شوبير وتريزيجيه ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد السيد زيزو.

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا



محمد سيحا وحازم جمال عمر كمال وبيكهام وأحمد رضا وجراديشار ومحمد شريف ومحمد شكري وحسين الشحات وأشرف داري ومصطفى العش وطاهر محمد طاهر وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله حمزة عبد الكريم وابراهيما كاظم وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وتلقى الأهلي، الخسارة على يد إنبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي نظيره سيراميكا غدا الجمعة الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

كما يلعب الأهلي مع غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب في 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو في 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

وتنقل قناة أون سبورت مباريات النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

