آرسنال يقسو على كلوب بروج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

فاز آرسنال الإنجليزي على نظيره كلوب بروج البلجيكي، بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب يان بريديل ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم ارسنال علي كلوب بروج بالهدف الأول بأقدام لاعبه نوني مادويكي في الدقيقة 25، ثم أضاف اللاعب نفسه ثاني الأهداف في الدقيقة 47، وجاء الهدف الثالث عن طريق مارتنيلي في الدقيقة 56.

التشكيل آرسنال أمام كلوب بروج

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - نورجارد - هينكابي - لويس سكيلي

خط الوسط: مارتين زوبيمندي - ميكيل ميرينو - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: نوني مادويكي - فيكتور جيوكيريس - جابرييل مارتينيلي

ترتيب آرسنال وكلوب بروج

وبتلك النتيجة يحتل آرسنال المركز الأول في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة، وفي المقابل، فينا يمتلك كلوب بروج في رصيده 4 نقاط تضعه في المركز الثلاثين.

غيابات آرسنال في مباراة اليوم

وعاني آرسنال من أزمة إصابات قبل مواجهة بروج، حيث يغيب عدد كبير من عناصره الدفاعية، أبرزهم: كريستيان موسكيراو غابرييل ماجالهاييس وويليام ساليبا وريكاردو كالافوري وديكلان رايس ولياندرو تروسارد وماكس داوومان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.