الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

آرسنال يقسو على كلوب بروج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

آرسنال
آرسنال
18 حجم الخط

فاز آرسنال الإنجليزي على نظيره كلوب بروج البلجيكي، بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب يان بريديل ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

وتقدم ارسنال علي كلوب بروج بالهدف الأول بأقدام لاعبه نوني مادويكي في الدقيقة 25، ثم أضاف اللاعب نفسه ثاني الأهداف في الدقيقة 47، وجاء الهدف الثالث عن طريق مارتنيلي في الدقيقة 56.

التشكيل آرسنال أمام كلوب بروج

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - نورجارد - هينكابي - لويس سكيلي

خط الوسط: مارتين زوبيمندي - ميكيل ميرينو - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: نوني مادويكي - فيكتور جيوكيريس - جابرييل مارتينيلي

ترتيب آرسنال وكلوب بروج

وبتلك النتيجة يحتل آرسنال المركز الأول في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا  برصيد 18 نقطة، وفي المقابل، فينا يمتلك كلوب بروج في رصيده 4 نقاط تضعه في المركز الثلاثين.

غيابات آرسنال في مباراة اليوم 

وعاني آرسنال من أزمة إصابات قبل مواجهة بروج، حيث يغيب عدد كبير من عناصره الدفاعية، أبرزهم: كريستيان موسكيراو غابرييل ماجالهاييس وويليام ساليبا وريكاردو كالافوري وديكلان رايس ولياندرو تروسارد وماكس داوومان. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أرسنال كلوب بروج آرسنال و كلوب بروج كلوب بروج وآرسنال دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

محاضرة فنية من توروب، الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة إنبي

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أفشة

وديا، غزل المحلة يتعادل مع العبور 1/1 استعدادا لمواجهة فاركو

بعد وداع كأس العرب، 5 أيام راحة لرباعي الأهلي

الأهلي يعلن خضوع كريم فؤاد لفحص طبي غدا

إبراهيم دياباتي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي للتعاقد معه

مجلس إدارة الأهلي يستعرض الموقف المالي والرؤيـة الشاملة لشركات النادي

في غياب صلاح، ليفربول يخطف فوزا صعبا من إنتر ميلان 0/1 بدوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، نابولي يتأخر أمام بنفيكا بهدف في الشوط الأول

تفاصيل القبض على فرد أمن تحرش بـ 5 أطفال KG2 داخل مدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة

دوري أبطال أوروبا، تعادل دراماتيكي بين باير ليفركوزن ونيوكاسل في الجولة الـ6

طرح أول 3 حلقات من مسلسل لا ترد ولا تستبدل

نص قرار الإدارية بقبول طعن وليد شوقي بدائرة طلخا ونبروه في الدقهلية وتصعيده (صور)

مرحلة المواجهة، أحمد سعد يشعل مسرح برنامج "ذا فويس" (فيديو)

الخطر الأكبر على مصر، عصام كامل يكشف ما يجب أن تخشاه الدولة قبل فوات الأوان (فيديو)

90.6% صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأربعاء

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.90 جنيه للبيع في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 11 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بهموم ومشاكل وأخبار سيئة

شهر الله الحرام، موعد غرة رجب 1447 فلكيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads