هل رجب هو شهر الله؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

أجاب الشيخ أحمد محمد داوود، الواعظ بـمجمع البحوث الإسلامية، عن مسألة أن شهر رجب هو شهر الله، مشيرا إلى حديث رسول الله عن شهر رجب ومدى صحته.

هل رجب هو شهر الله؟

وقال الشيخ أحمد في لقاء مع “فيتو” إن جميع الشهور هي أشهر الله سبحانه وتعالى، وتُنسب إليه فهو خالقها، والأشهر الحرم أشهر الله التي عظمها سبحانه وتعالى.

وأوضح الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية أن الإمام البيهقي أورد في “شُعب الإيمان” و"فضائل الأوقات"، عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن رجب شهر الله ويدعى الأصم”.

وأكد داوود أن في هذا الحديث ضعف، وهذا لا ينفي أن رجب هو شهر الله لأن كل الشهور تُنسب إلى الله جل وعلا فهو خالقها وهو الذي عظمها وكذلك رجب شهر الله عز وجل من حيث أنه من الأشهر الحرم التي عظمها الله سبحانه وتعالى.

أسماء شهر رجب

ومن جانب آخر، قالت دار الإفتاء المصرية: إن أسماء شهر رجب تعددت، وأوضحت أن العرب كانوا يعظمون هذا الشهر، ولذا لقب بأسماء كثيرة أحصاها العلماء بثمانية عشرة اسمًا. منها، أنه شهر الله، ورجب، ورجب مضر، ومنصل الأسنة، والأصم، والأصب، ومنفس، ومطهر، ومعلي، ومقيم، وحُرم، والمعشعش، ومبرئ، وفرد، وذكر غيره: أن له سبعة عشر اسما فزاد: رجم بالميم، ومنصل الآلة، وهي الحربة ومنزع الأسنة.

وأضافت أنه سُمِّي رجب لأنه كان يرجب في الجاهلية أي يعظم، وسُمي رجبًا، لترك القتال، يقال: أقطع الله الرواجب، وسُمي رجبًا لأنه مشتق من الرواجب، وورد في كتاب «لسان العرب:12/342» لمؤلفه ابن منظور، أن شهر رجب سمي بذلك، لأنه كان يرجب: أي يعظم كما قال الأصمعي، والمفضل، والفراء، وقيل: لأن الملائكة تترجب للتسبيح والتحميد فيه، وفي ذلك حديث مرفوع إلا أنه موضوع "ليس صحيحًا".

وأفادت أنه سُمِّي الأصم، لأنهم لا يسمعون فيه قعقعة السلاح، والأصب لأن كفار مكة كانوا يقولون: إن الرحمة تصب فيه صبًا، ورجم؛ لأن الشياطين ترجم فيه، أى تطرد،والشهر الحرام، والحرم لأن حرمته قديمة، من زمن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، والمقيم لأن حرمته ثابتة، لم تنسخ، فهو أحد الأشهر الأربعة الحرم.

