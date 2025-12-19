علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

أعلن علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الأهلي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - سعد سمير - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - محمد صادق - صديق إيجولا - إسلام عيسى.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - جاستيس ارثر - كريم نيدفيد - إبراهيم محمد - أحمد بلحاج - كريم الدبيس - أيمن موكا - محمد رضا - فخري لاكاي.

تشكيل الاهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

حارسة المرمى: سيحا

خط الدفاع: شكري واشرف داري وبيكهام وعمر كمال

خط الوسط: احمد كوكا واحمد رضا وطاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف وجراديشار ومحمد عبد الله

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

ويدخل الأهلي اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل إسعاد جماهيره وتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام فريق إنبي بهدف دون رد، في بداية مشواره بالبطولة، حيث يسعى الفريق لحصد الثلاث نقاط للحفاظ على حظوظه في المنافسة داخل المجموعة وتحقيق أول انتصار له في المسابقة، الذي لم يتذوق خلالها طعم الانتصارات طول تاريخ مشاركته بها.

في المقابل، لا تقل طموحات سيراميكا كليوباترا، الذي يخوض المباراة بدافع قوي لتحقيق الفوز، بعدما تعرض للخسارة في الجولة الأولى أمام طلائع الجيش بهدفين دون مقابل.

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كالتالي: محمد سيحا وحازم جمال عمر كمال وبيكهام وأحمد رضا وجراديشار ومحمد شريف ومحمد شكري وحسين الشحات وأشرف داري ومصطفى العش وطاهر محمد طاهر وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله حمزة عبد الكريم وابراهيما كاظم وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

ويغيب عن الأهلي أمام سيراميكا كل من: محمد مجدي أفشة وأليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وياسين مرعي وكريم فؤاد وأشرف بن شرقي ومحمد الشناوي ومصطفى شوبير وتريزيجيه ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد السيد زيزو.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي نظيره سيراميكا اليوم الجمعة الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

كما يلعب الأهلي مع غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب في 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو في 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

وتنقل قناة أون سبورت مباريات النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.