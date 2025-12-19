الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

18 حجم الخط

كشفت الهيئة القومية للأنفاق عن أبرز مميزات مشروع قطار أبو قير الكهربائي أو مترو الإسكندرية من خلال إنفوجراف، موضحة أن الرحلة من محطة أبوقير إلى وسط المدينة ستستغرق نحو 25 دقيقة فقط.

وجاءت أبرز مميزات المشروع كالتالي:

• طول القطار 21.7 كم، من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر.

• يضم 20 محطة بسرعة تشغيلية تصل إلى 100 كم/ساعة.

• وسيلة نقل سريعة وآمنة وحديثة تناسب جميع الفئات.

• يساهم في تقليل الزحام والتلوث وتحقيق بيئة نظيفة.

• حل عملي لمواجهة التكدس السكاني وزيادة الرحلات.

• تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة.

• الطاقة الاستيعابية ترتفع من 2,850 إلى 60,000 راكب/ساعة/اتجاه.

• زمن التقاطر بين القطارات 2.5 دقيقة.

• يسهم في ربط القاهرة بالإسكندرية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.



وقالت الهيئة إنه سيتم مد الخط حتى "أبو قير الجديدة" لإنشاء محطة تبادلية مع الخط الرابع من القطار الكهربائي السريع، لتكوين شبكة نقل كهربائية ذكية تربط أهم مدينتين في مصر.

وجاءت أبرز مميزات المشروع كما يلي:

1- يمتد المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية "منها 6.5 كم سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة (6 سطحية - 14 علوية).

2- جارى تركيب الكمرات لكباري المسار في القطاعات من محطة طوسون وحتى محطة غبريال كما يجرى تنفيذ أعمال الخوازيق والاعمدة والبلاطات للمسار العلوي.

3- جاري تنفيذ أعمال الأساسات (الخوازيق والقواعد) والأعمدة للمحطات بالمشروع.

4- جارى تقدم أعمال التسوية والأسوار في ورشتي المشروع في ابو قير وكفر عبده كما تم البدء فى أعمال المباني والبنية الأساسية بورشة كفر عبده.

5- المشروع يشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية.

6- المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

7- كما يهدف المشروع أيضًا إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2,5 دقيقة.

8- يحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية في محطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

9- جاري دراسة تنفيذ المرحلة الثانية م ن الخط والتي تمتد من بعد محطة الظاهرية حتى الكيلومتر 21 عبر طريق الإسكندرية/مطروح بطول إجمالي 31 كم (من بعد محطة الظاهرية في مسار علوي ثم في مسار سطحي ضمن حرم السكة الحديد حتى يصل إلى محطة المكس، ثم يمتد في مسار علوي حتى الكيلومتر 21 عبر طريق الإسكندرية/مطروح) وتشتمل على 22 محطة، مما يقلل الحاجة إلى نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ هذه المرحلة.

