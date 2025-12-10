حسين الشحات: جاهز للمشاركة في المباريات وهذه طموحاتي مع الأهلي

18 حجم الخط

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزيته الكاملة للعودة للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها عقب لقاء الزمالك في الدوري، معبرا عن سعادته بالعودة ومؤكدا أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة مهمة له وللفريق.

تصريحات حسين الشحات

وقال الشحات في تصريحات للموقع الرسمي للنادي إن فترة الإصابة كانت صعبة، خصوصا أنها جاءت في وقت كان يقدم فيه مستويات مميزة، مشيرا إلى أن بطولة كأس عاصمة مصر ستكون فرصة مناسبة للظهور بشكل أكبر، في ظل غياب عدد من اللاعبين الدوليين لانضمامهم للمنتخبات.

وأضاف نجم الأهلي أنه يعتز بعلاقته القوية مع جماهير القلعة الحمراء التي دعمته بقوة خلال فترة غيابه، مؤكدا أنه يسعى دائما لتقديم كل شيء داخل الملعب لإسعادهم.

وأشاد الشحات بردود أفعال الجماهير على لقطته الشهيرة أثناء الاستعداد لمباراة الزمالك، وعلى احتفاله مع زيزو عقب التتويج ببطولة السوبر المصري، واصفا تلك اللحظة بأنها «تعبر عن روح الأهلي».

وأشار الشحات إلى الروح العائلية داخل غرفة الملابس، مؤكدا أن جميع اللاعبين يقفون خلف بعضهم البعض، مستشهدا بما حدث مع إمام عاشور الموسم الماضي حين ساعده في الفوز بلقب هداف الدوري. وأشاد الشحات كذلك بقدرات زيزو وأشرف بن شرقي وتريزيجيه وطاهر محمد طاهر، مؤكدا أنهم يمثلون إضافة قوية للفريق.



كما أوضح الشحات أن الأهلي دائما يضم أفضل العناصر في كل المراكز، وأن النادي هو من يصنع النجوم ويمنحهم الإضافة الحقيقية، مضيفا أنه يطمح للفوز بالمزيد من البطولات، سواء المحلية أو القارية.

وعن منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، أعرب الشحات عن تمنياته بالتوفيق للاعبين المتواجدين في المعسكر، مؤكدا أنه كان يتمنى الانضمام لكنه يحترم اختيارات الجهاز الفني ويتمنى تتويج المنتخب باللقب.

واختتم الشحات تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الأهلي هي الدافع الأكبر نحو الفوز والبطولات، معربًا عن أمله في أن ينجح الفريق في إسعادهم خلال المرحلة المقبلة.

