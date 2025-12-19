اتحاد الكرة يعلن اعتماد فيفا للقائمة الدولية الجديدة للحكام في مصر

18 حجم الخط

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يفيد باعتماد قوائم الحكام الدوليين لعام 2026، بعد موافقة لجنة الحكام بالاتحاد الدولي على الأسماء المرشحة.

القائمة الدولية الجديدة للحكام في مصر

وضمت قائمة حكام الساحة: أمين عمر، محمود ناجي، محمد معروف، محمود بسيوني، حمادة القلاوي، محمد الغازي، محمود وفا، شاهندة المغربي، نورا سمير ورحمة يوسف.

كما شملت قائمة الحكام المساعدين: محمود أبوالرجال، أحمد حسام طه، سمير جمال، أحمد توفيق طلب، يوسف البساطي، محمد مجدي سليمان، إسلام أبو العطا، يارا عاطف، مي حسن، أمل حسن، وجمالات شبل.

وفيما يخص حكام تقنية الفيديو (VAR)، فقد ضمت القائمة: محمود عاشور، حسام عزب، وائل فرحان، عبد العزيز السيد، أحمد الغندور، طارق مجدي، ومحمد علي الشناوي.

واعتمد «فيفا» قائمة حكام كرة الصالات والتي جاءت كالتالي: أحمد حمدي، أحمد جمال، مبروك نبيل، وطارق عبد السلام.

كما شملت قائمة حكام الكرة الشاطئية: إبراهيم محجوب، هاني خيري، خالد السيد، ومحمد العزازي.

