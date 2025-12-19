الجمعة 19 ديسمبر 2025
رياضة

ضربة قوية لحامل لقب أمم إفريقيا قبل انطلاق البطولة

منتخب كوت ديفوار
منتخب كوت ديفوار
 تأكد غياب سيباستيان هالر مهاجم منتخب كوت ديفوار عن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب، بسبب الإصابة. 

إصابة سيباستيان هالر

 وأعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، في بيان رسمي، غياب هالر عن قائمة منتخب الأفيال المشاركة في البطولة القارية، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع ناديه أوتريخت يوم الأحد 14 ديسمبر الجاري.

وأوضح البيان أن المدير الفني للمنتخب، إيميرس فاي، قرر استدعاء المهاجم إيفان جويساند، لاعب أستون فيلا، بديلا لسيباستيان هالر. 

ومن الجدير بالذكر أن منتخب كوت ديفوار هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا. 

وكشفت تقارير إعلامية مغربية، أن 150 قناة عالمية ستقوم بإذاعة مباريات كأس أمم أفريقيا 2025.

150 قناة تنقل أمم إفريقيا 

وأفادت صحيفة “المنتخب” المغربية، أن 30 دولة أوروبية ستقوم بنقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، بجانب الدول الأفريقية الـ 54، كما حصلت 3800 وسيلة إعلامية على اعتماد تغطية مباريات البطولة.

القنوات الناقلة لبطولة أمم إفريقيا حول العالم 

وتشمل قائمة القنوات الناقلة عددا من أبرز الشبكات العالمية، من بينها DAZN التي ستبث المنافسات في أوروبا وأمريكا وآسيا، وCanal+ التي تغطي أوروبا وأفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى Channel 4 البريطانية، وBand TV البرازيلية، وLa Liga Plus الإسبانية، وSport TV البرتغالية، وZiggo Sport الهولندية، إلى جانب قنوات من إيطاليا وكرواتيا وسلوفينيا واليونان وإيران.

أمم إفريقيا كأس أمم أفريقيا 2025 سيباستيان هالر كأس أمم أفريقيا

