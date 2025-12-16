أخبار الحوادث اليوم: مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط كميات من المخدرات بـ 100 مليون..ضبط المتهمين بقتل طالب الحقوق في أشمون.. خلافات زوجية تنتهي بمقتل طفل على يد والده بسمالوط

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط إحدى السيدات – لها معلومات جنائية – لقيامها بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص في نطاق قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية لراغبي المتعة.

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الاستباقية لملاحقة البؤر الإجرامية وجالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من كشف شبكة مكونة من 6 رجال و5 سيدات، من بينهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، يقومون باستغلال الأطفال الأحداث في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخرين باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتهما بمحافظة السويس، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف حقيقة الواقعة.

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، وبإجماع الآراء، إحالة أوراق المتهم «م.م.ف»، 23 عامًا، عامل، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، مع تحديد جلسة 5 يناير للنطق بالحكم، وذلك لاتهامه بقتل المجني عليها «ن.ا.ا» بقصد السرقة، بدائرة مركز طما.

أكدت المحكمة الإدارية في حكم حديث لها، بمناسبة الأحكام الصادرة والخاصة بالعملية الانتخابية لمجلس النواب عن دورته الجديدة، أنها تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ولكن في مدة محددة.



قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 64 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد" إلى جلسة 24 فبراير المقبل.

تمكنت وحدة مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية، من ضبط شابين متهمين بقتل طالب جامعي بقرية دروة التابعة لدائرة المركز، وذلك عقب ارتكابهما الواقعة، ولاذا بالفرار قبل أن تنجح القوات الأمنية في تحديد مكانهما والقبض عليهما.

شهدت قرية اسطال التابعة لـ مركز سمالوط غرب بـ محافظة المنيا واقعة مأساوية هزّت مشاعر الأهالي، بعد مقتل طفل يبلغ من العمر 9 سنوات إثر اعتداء والده عليه داخل منزل الأسرة، في واحدة من أبشع جرائم العنف الأسري التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.

نفت أجهزة وزارة الداخلية، مزاعم التشكيك فى نتائج القبول بكلية الشرطة للعام الدراسى 2026.











