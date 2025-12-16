الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
مأساة تهز المنيا، خلافات زوجية تنتهي بمقتل طفل على يد والده بسمالوط

شهدت قرية اسطال التابعة لـ مركز سمالوط غرب بـ محافظة المنيا واقعة مأساوية هزّت مشاعر الأهالي، بعد مقتل طفل يبلغ من العمر 9 سنوات إثر اعتداء والده عليه داخل منزل الأسرة، في واحدة من أبشع جرائم العنف الأسري التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا يفيد بوصول طفل جثة هامدة، وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل يدعى أحمد حسين ع، ويقيم بقرية اسطال، وأن الواقعة جاءت على خلفية خلافات أسرية حادة بين الأب ووالدة الطفل، التي كانت قد غادرت منزل الزوجية ورفضت العودة بسبب تلك الخلافات.

مركز شرطة سمالوط

وأوضحت التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة سمالوط غرب أن الأب اعتدى على نجله بالضرب أثناء وجوده بالمنزل، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته، الأمر الذي أثار حالة من الحزن والغضب بين أهالي القرية، مطالبين بسرعة محاسبة المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

إلقاء القبض على الأب المتهم

وعقب الواقعة، تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على الأب المتهم، وتم التحفظ عليه داخل مركز شرطة سمالوط غرب، تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه.

انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان

كما تم إخطار النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل وبيان أسباب الوفاة بدقة، مع التصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف جميع تفاصيل الواقعة.

