الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
حوادث

مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط كميات من المخدرات والأسلحة بـ 100 مليون جنيه

النيابة العامة
النيابة العامة
 واصلت  وزارة الداخلية حملاتها الاستباقية لملاحقة البؤر الإجرامية وجالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

 وأسفرت التحريات بالتنسيق بين قطاعات الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة عن كشف نشاط عدة بؤر إجرامية في عدد من  المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة تهدف لجلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة تمهيدًا للاتجار بها.

 

مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط كميات من المخدرات والأسلحة بالمحافظات

 عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف البؤر الإجرامية بمشاركة قطاع الأمن المركزي.

أسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بمحافظة قنا، سبق الحكم عليه في جنايتي مخدرات وسلاح بدون ترخيص، وضبط باقي عناصر البؤر.

 

المضبوطات شملت: أكثر من 803 كيلو جرامات مواد مخدرة متنوعة (حشيش – هيدرو – شابو)، و64 قطعة سلاح ناري (9 بنادق آلية – 26 بندقية خرطوش – 27 فرد خرطوش – 2 طبنجة).

قيمة المخدرات 100 مليون جنيه 

والقيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدر بنحو 100 مليون جنيه

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق لضمان متابعة الإجراءات الأمنية والقانونية حيال البؤر الإجرامية.

