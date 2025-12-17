الأربعاء 17 ديسمبر 2025
اقتصاد

أسعار الزيت تتصاعد اليوم، عباد الشمس والذرة تشهدان ارتفاعات جديدة في الأسواق

أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار الزيت اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا، إذ ارتفع سعر لتر الزيت عباد الشمس والذرة ارتفاعات تراوحت بين 50 قرشًا و3 جنيهات، فما أحدث أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

أسعار الزيت في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت اليوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025 في المحال التجارية والأسواق، وتشمل أسعار زيت الذرة، وسعر زيت عباد الشمس، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 89 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد من 60 إلى 107 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 89.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد سلايت من 65 إلى 105 جنيهات للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

 كما بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 104 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 65 إلى 135 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 107 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 75 إلى 135 جنيهًا للتر.

