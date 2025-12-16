خلافات عائلية وراء منشور مزيف يتهم جارا باستغلال محل السكن لأعمال الدعارة

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضرر خلاله القائم على النشر من جاره الصادر ضده أحكام قضائية واستغلال محل سكنه فى الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة.



وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن القائمة على النشر هى نجلة زوجة المشكو فى حقه مقيمة بمحافظة بورسعيد، وعللت قيامها بنشر تلك المزاعم "على خلاف الحقيقة" لخلافات عائلية بينهما، كما تبين صدور حكمين جزئيين ضد المشكو فى حقه، وقيامه بالمعارضة فيهما.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



