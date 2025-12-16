شاب يلقن شقيقته علقة ساخنة بالمرج

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخص بالتعدي على سيدة بالضرب.

ضبط شخص اعتدى على شقيقته بالضرب في المرج

وأوضحت التحريات أن الحادث وقع بتاريخ 28 يوليو الماضي، حيث نشبت مشاجرة بين إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج وشقيقها سائق ومقيم بذات العنوان، بسبب خلافات على الميراث، أسفر عنها قيامه بالتعدي عليها بالضرب وإحداث خدوش بالوجه.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم ومواجهته بالواقعة، اعترف بما نسب إليه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

