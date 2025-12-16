الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
شاب يلقن شقيقته علقة ساخنة بالمرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخص بالتعدي على سيدة بالضرب.

 

ضبط شخص اعتدى على شقيقته بالضرب في المرج

 

وأوضحت التحريات أن الحادث وقع بتاريخ 28 يوليو الماضي، حيث نشبت مشاجرة بين إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج وشقيقها سائق ومقيم بذات العنوان، بسبب خلافات على الميراث، أسفر عنها قيامه بالتعدي عليها بالضرب وإحداث خدوش بالوجه.

لهو الأطفال يشعل مشاجرة ويتسبب في إصابة شخصين بالسويس

ضبط عامل بالإسكندرية أقدم على تصرفات خادشة للحياء بشرفة مسكنه

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم ومواجهته بالواقعة، اعترف بما نسب إليه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

