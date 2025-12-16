تدشين أول أكاديمية رياضية للقضاة بنادي جنوب سيناء

الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
حوادث

أُقام نادى قضاة جنوب سيناء، احتفالية للإعلان عن تدشين أول أكاديمية رياضية تحت رئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة الاستئناف وعضو مجلس إدارة نادي قضاة جنوب سيناء، ويديرها الكابتن تامر عبد الحميد، لاعب نادي الزمالك السابق، وذلك في خطوة نوعية تستهدف دعم الرياضة وبناء الأجيال على أسس علمية وتربوية سليمة.

أكاديمية ناشئي نادي القضاة

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أكد المستشار باسم عبد المنعم دسوقي أن التركيز على بناء الإنسان هو الأساس والأهم، مشددًا على أن الأكاديمية لا تستهدف فقط إعداد أبطال رياضيين، بل تهدف بالأساس إلى غرس القيم، وتنمية السلوك الإيجابي، وبناء شخصية متوازنة قادرة على العطاء وخدمة المجتمع.

كما أعلن أن الأكاديمية سيتم تسميتها رسميًا «أكاديمية ناشئي نادي القضاة»، لتكون كيانًا رياضيًا وتربويًا يعبر عن رسالة النادي ودوره المجتمعي، ويُسهم في إعداد جيل واعٍ يتمتع بالانضباط والالتزام والأخلاق الرياضية.

من جانبه، أكد الكابتن تامر عبد الحميد المدير التنفيذي للأكاديمية، أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تاريخ الأكاديميات الرياضية، لما يتضمنه من رؤية متكاملة تجمع بين الاحتراف الرياضي، والتأهيل البدني السليم، والبناء الأخلاقي والتربوي للنشء.

فيما أوضح المستشار باسم عبد المنعم دسوقي، أن صاحب فكرة إنشاء الأكاديمية هو المستشار سامح عبد الوهاب، سكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء، مؤكدًا أن له دورًا محوريًا وكبيرًا في إخراج هذه الفكرة إلى النور، والمساهمة الفعالة في تنظيم هذا الحدث وتحقيق أهدافه.

وأكد في ختام الاحتفالية أن تفاصيل الأكاديمية، وبرامجها، والفئات العمرية المستهدفة، وآليات الاشتراك سيتم الإعلان عنها لاحقًا، وفق رؤية متكاملة تحقق أعلى معايير الجودة والاحتراف، ويُعد هذا المشروع خطوة رائدة نحو الاستثمار في الإنسان، ويجسد توجهًا واضحًا لربط الرياضة بالتربية والتنمية المجتمعية في إطار مؤسسي منظم.

