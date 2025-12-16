الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط المتهمين بقتل طالب الحقوق في أشمون بالمنوفية

الطالب جامعى فى اشمون
الطالب جامعى فى اشمون بالمنوفية
تمكنت وحدة مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية، من ضبط شابين متهمين بقتل طالب جامعي بقرية دروة التابعة لدائرة المركز، وذلك عقب ارتكابهما الواقعة، ولاذا بالفرار قبل أن تنجح القوات الأمنية في تحديد مكانهما والقبض عليهما.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية، قد تلقت بلاغًا يفيد بمصرع طالب جامعي إثر مشاجرة نشبت على كوبري دروة، وعلى الفور، أُبلغ مركز شرطة أشمون وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

مقتل طالب جامعي بأشمون

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع الطالب نادر السيد، المقيد بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، بعد تعرضه للطعن على يد زميل له بذات الجامعة، إثر مشاجرة دارت بينهما على كوبري القرية.

بالانتقال والفحص، جرى نقل الجثمان إلى مستشفى القناطر الخيرية، وتم وضعه تحت تصرف النيابة، تمهيدا لعرضه على الطب الشرعي.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

