ضبط المتهمين بقتل طالب الحقوق في أشمون بالمنوفية

18 حجم الخط

تمكنت وحدة مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية، من ضبط شابين متهمين بقتل طالب جامعي بقرية دروة التابعة لدائرة المركز، وذلك عقب ارتكابهما الواقعة، ولاذا بالفرار قبل أن تنجح القوات الأمنية في تحديد مكانهما والقبض عليهما.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية، قد تلقت بلاغًا يفيد بمصرع طالب جامعي إثر مشاجرة نشبت على كوبري دروة، وعلى الفور، أُبلغ مركز شرطة أشمون وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

مقتل طالب جامعي بأشمون

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع الطالب نادر السيد، المقيد بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، بعد تعرضه للطعن على يد زميل له بذات الجامعة، إثر مشاجرة دارت بينهما على كوبري القرية.

بالانتقال والفحص، جرى نقل الجثمان إلى مستشفى القناطر الخيرية، وتم وضعه تحت تصرف النيابة، تمهيدا لعرضه على الطب الشرعي.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.