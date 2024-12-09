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حوادث

اليوم، محاكمة 64 متهما في قضية خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر اليوم الإثنين الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسة محاكمة 64 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد". 

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال، وذلك في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 20220، حصر أمن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.

 

مناطق الإرهاب


يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الارهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

تحقيقات النيابة العامة


جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.

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أمن الدولة العليا تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية أعضاء الجماعة الإرهابية

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