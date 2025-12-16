الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات واقعة دهس طفل وتهديد شخص بالأسلحة النارية بأسيوط

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات واقعة دهس طفل وتهديد شخص بالأسلحة، فيتو
18 حجم الخط

 كشفت أجهزة الأمن بـوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد الأشخاص قيام آخرين بدهس ابنه بجرار زراعى، وتهديده بالأسلحة النارية ومنعه من زراعة قطعة أرض ملكه وإحداث تلفيات بالمحصول بأسيوط.
 

وبالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات بين (الشاكي "له معلومات جنائية")، والمشكو فى حقهم (7 أشخاص) جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، حول الجيرة الزراعية ومحرر بشأنها عدة محاضر.

 

كما تبين عدم صحة ادعاء الشاكى بشأن قيام أحد المشكو فى حقهم بدهس ابنه بواسطة جرار زراعى أو تهديده بالأسلحة النارية ومنعه من زراعة قطعة الأرض ملكه، وباستدعاء الشاكى ومواجهته أقر بادعائه الكاذب.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت  النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط نزاع جيرة زراعية ادعاء كاذب النيابة العامة جرار زراعى تهديد بالأسلحة مصر الامن العام

مواد متعلقة

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالإسماعيلية

وفاة شخص وابنه في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالمنيا

رفع آثار حادث انقلاب ميكروباص على محور الضبعة الصحراوي

وفاة شخص وإصابة اثنين في حادث مروري بسبب اختلال عجلة القيادة بالعياط

الأكثر قراءة

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

تعرف على أماكن لجان الدائرة الأولى في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد

النيابة تنتدب خبراء من اللجنة الهندسية لفحص موقع العقار المنهار بمنشأة ناصر

النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق شقة سكنية في السلام

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عقاب اليهود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة الحشر

من القرآن والسنة، الإفتاء توضح حقوق الإنسان في الإسلام

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads