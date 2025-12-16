الأمن يكشف ملابسات واقعة دهس طفل وتهديد شخص بالأسلحة النارية بأسيوط

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بـوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد الأشخاص قيام آخرين بدهس ابنه بجرار زراعى، وتهديده بالأسلحة النارية ومنعه من زراعة قطعة أرض ملكه وإحداث تلفيات بالمحصول بأسيوط.



وبالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات بين (الشاكي "له معلومات جنائية")، والمشكو فى حقهم (7 أشخاص) جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، حول الجيرة الزراعية ومحرر بشأنها عدة محاضر.

كما تبين عدم صحة ادعاء الشاكى بشأن قيام أحد المشكو فى حقهم بدهس ابنه بواسطة جرار زراعى أو تهديده بالأسلحة النارية ومنعه من زراعة قطعة الأرض ملكه، وباستدعاء الشاكى ومواجهته أقر بادعائه الكاذب.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

