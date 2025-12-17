سعر الخضار اليوم في سوق العبور، ارتفاع وانخفاض مفاجئ في الطماطم والباذنجان والبطاطس

18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا بين الاستقرار والارتفاع الطفيف والانخفاض الملحوظ في بعض الأصناف، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 4 جنيهات و8 جنيهات للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 5 و11 جنيها للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 8 جنيهات و11 جنيها.

البصل الأحمر: بين 7 و8.5 جنيه.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 17 إلى 23 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الجزر بدون عروش: من 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

القلقاس: بين 6 و9 جنيهات.

سعر الخضار اليوم، فيتو

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 7 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

البسلة: من 18 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

الملوخية: بين 18 و20 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

السبانخ: بين 10 و14 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 9 جنيهات إلى 11 جنيها.

الباذنجان الرومي: بين 7 جنيهات و8.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

الباذنجان الأبيض: بين 4 جنيهات و14 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الخضار اليوم، فيتو

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 7 و13 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 7 جنيهات إلى 12 جنيها.

الفلفل الألوان: بين 18 و26 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 12 و18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره أمس.

الخيار البلدي: بين 9 و12 جنيها.

البامية: من 60 إلى 70 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و55 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 20 إلى 30 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

