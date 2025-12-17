اليوم انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة

الأربعاء 17 ديسمبر 2025
تنطلق اليوم جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، التي تشمل 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، منها القاهرة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، القليوبية، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، شمال وجنوب سيناء، دمياط، كفر الشيخ، والمنوفية، بإجمالي 101 مقعد.

 

انطلاق جولة الإعادة في 13 محافظة

وتتصدر الدقهلية المحافظات من حيث عدد الدوائر التي تشهد إعادة بـ10 دوائر، تليها الشرقية بـ9 دوائر، والقاهرة بـ7 دوائر تشمل الزاوية الحمراء، وحدائق القبة، والمطرية، والمرج، والخليفة، والبساتين، وحلوان.
أما دوائر القليوبية فتشمل بنها، طوخ، قليوب، الخانكة، وشبين القناطر، بينما دوائر الدقهلية تشمل المنصورة، بلقاس، طلخا، دكرنس، منية النصر، المنزلة، ميت غمر، أجا، والسنبلاوين.

وفي المنوفية، تشمل الدوائر شبين الكوم، قويسنا، تلا، أشمون، الباجور، ومنوف، بينما في الغربية تشمل طنطا، كفر الزيات، قطور، المحلة الكبرى، سمنود، وزفتى. وتشمل دوائر كفر الشيخ كفر الشيخ، سيدي سالم، الحامول، ودسوق، في حين تشمل الشرقية الزقازيق، بلبيس، العاشر من رمضان، أبو كبير، ديرب نجم، فاقوس، أبو حماد، والحسينية. كما تشمل دوائر دمياط كفر سعد، بورسعيد بورفؤاد، الإسماعيلية ثان الإسماعيلية، القنطرة غرب، والقصاصين الجديدة، السويس قسم السويس، شمال سيناء الحسنة، وجنوب سيناء الطور.

 

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المصريين بالخارج أبدوا إقبالًا ملحوظًا على المشاركة في العملية الانتخابية، حيث شهدت مقار اللجان في عدد من الدول العربية مشاركة واسعة في الرياض، الكويت، عمّان، دبي، المنامة، أبو ظبي، الدوحة، ومسقط، مع تنظيم سلس وإجراءات ميسرة للناخبين. كما امتد الإقبال إلى عدد من الدول الأوروبية مثل ميلانو، باريس، روما، وهامبورج.

