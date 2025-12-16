ضبط 26 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

18 حجم الخط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بـ الأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات العاملة في مجال السياحة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الشركات السياحية التي تعمل بدون ترخيص في عدد من المحافظات.

ضبط 26 شركة سياحية بدون ترخيص

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام 26 شركة غير مرخصة بممارسة نشاط النصب والاحتيال على المواطنين عبر الادعاء بتنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية وهمية، والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم كونها شركات معتمدة.

النصب والاحتيال على المواطنين

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك الكيانات وضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بحوزتهم على أختام وصور جوازات سفر وتذاكر طيران وتأشيرات رحلات دينية ودفاتر إيصالات نقدية، إلى جانب مواد دعائية وإعلانات إلكترونية تُروج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

