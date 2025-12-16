فيديو يقود لكشف وكر لتجارة المخدرات أسفل أحد كباري الجيزة
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين بترويج المواد المخدرة وتخزينها داخل فتحة بأحد الكبارى بالجيزة.. وضبط مرتكبا الواقعة.
الأمن يكشف ملابسات فيديو عصابة المخدرات بالجيزة
رصدت المتابعة الأمنية ، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين بترويج المواد المخدرة وتخزينها داخل فتحة بأحد الكبارى بالجيزة.
وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو عاملان جمع قمامة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق)، وبحوزتهما كمية لمخدر "البودر".
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
