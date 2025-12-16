لهو الأطفال يشعل مشاجرة ويتسبب في إصابة شخصين بالسويس

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخرين باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتهما بمحافظة السويس، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف حقيقة الواقعة.

ضبط المتهم بالتعدى بسلاح أبيض فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالسويس

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16الجاري، تلقى قسم شرطة الأربعين بلاغًا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها شخصين عاطلين مصابين بجروح قطعية متفرقة بالجسم، ومقيمين بدائرة القسم، نتيجة نشوب مشاجرة بينهما وبين شخص آخر مقيم بذات الدائرة، أصيب بكدمات وسحجات بالوجه.

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات حول لهو الأطفال، حيث قام الأخير بالتعدى على الطرفين بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابتهما بالإصابات المشار إليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه التعدى بسبب نفس الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

