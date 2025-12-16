الأمن يكشف حقيقة اقتحام الشرطة مسكن شخص بدون وجه حق

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، صحة ادعاءات إحدى السيدات حول اقتحام قوة من رجال الشرطة مسكن والدها وتحطيم محتوياته في دمياط، وتبين أن الادعاءات غير صحيحة.

ضبط متهم بحيازة مخدرات فى دمياط.. الأمن يكشف التفاصيل

وأوضحت التحريات أن الواقعة الحقيقية وقعت بتاريخ 10 من الشهر الجاري، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط المتهم، مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر وله معلومات جنائية، وبحوزته 10 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – هيدرو) وفرد خرطوش. وبمواجهته، اعترف بحيازة المواد بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمة على تصوير ونشر مقطع الفيديو – مقيمة بمحافظة كفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لقيامها بنشر ادعاءات كاذبة.

