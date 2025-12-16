الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الداخلية تحذر من التشكيك فى نتائج القبول بكلية الشرطة

الداخلية تحذر من التشكيك فى نتائج القبول بكلية الشرطة
نفت أجهزة وزارة الداخلية، مزاعم التشكيك فى نتائج القبول بكلية الشرطة للعام الدراسى 2026.

وأكدت وزارة الداخلية أن قبول طلبة الأكاديمية يتم وفقًا لمعايير واختبارات محددة وتتيح لغير المقبولين آليات لتقديم تظلمات ويجرى فحصها والبت فيها وفقًا للقواعد والنظم الخاصة بالأكاديمية.

وكانت قد رصدت أجهزة وزارة الداخلية، قيام عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى بتناول مزاعم تتعلق بالتشكيك فى نتائج قبول الطلاب بأكاديمية الشرطة للعام الدراسى 2025 / 2026.

إجراءات قانونية تجاه مروجي هذه المزاعم 

وحذرت  الوزارة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بشكل حاسم تجاه مروجى تلك المزاعم.

