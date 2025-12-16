18 حجم الخط

نفت أجهزة وزارة الداخلية، مزاعم التشكيك فى نتائج القبول بكلية الشرطة للعام الدراسى 2026.

وأكدت وزارة الداخلية أن قبول طلبة الأكاديمية يتم وفقًا لمعايير واختبارات محددة وتتيح لغير المقبولين آليات لتقديم تظلمات ويجرى فحصها والبت فيها وفقًا للقواعد والنظم الخاصة بالأكاديمية.

الداخلية تحذر من التشكيك فى نتائج القبول بكلية الشرطة

وكانت قد رصدت أجهزة وزارة الداخلية، قيام عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى بتناول مزاعم تتعلق بالتشكيك فى نتائج قبول الطلاب بأكاديمية الشرطة للعام الدراسى 2025 / 2026.

إجراءات قانونية تجاه مروجي هذه المزاعم

وحذرت الوزارة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بشكل حاسم تجاه مروجى تلك المزاعم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.