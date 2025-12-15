فيديو يقود الشرطة لضبط تاجري مخدرات أثناء ترويج بضاعتهما ببولاق الدكرور

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط شخصين ظهرا في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهران فيه أثناء قيامهما بالترويج للمواد المخدرة في إحدى مناطق المحافظة.

الأمن يكشف ملابسات تداول فيديو للترويج للمخدرات بالجيزة

وكشف الفحص الأمني هوية المتهمين، أحدهما له معلومات جنائية سابقة، وكلاهما مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبحوزة المتهمين: كمية من مخدر "الآيس"، فرد محلي الصنع، سلاح أبيض، ومبلغ مالي.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهمان بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.



الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة تحرير المحاضر اللازمة لمباشرة التحقيق.

