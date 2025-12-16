ضبط عامل بالإسكندرية أقدم على تصرفات خادشة للحياء بشرفة مسكنه

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عامل بالإسكندرية لإقدامه على تصرفات خادشة للحياء.

جاء ذلك فى إطار متابعة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن تضرر القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بإيحاءات وحركات خادشة للحياء أثناء تواجده بشرفة مسكنه بالإسكندرية، وقامت الجهات الأمنية بالتحقق من الواقعة.

أظهرت الفحوصات عدم وجود أى بلاغات سابقة بهذا الشأن، وتمكن الأمن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عامل مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وبمواجهته أقر المتهم بارتكاب الواقعة كما ورد فى الفيديو.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

كشف ملابسات استغلال طفل للتسول بالقاهرة

على جانب آخر، وفي إطار متابعة تعليق مدعوم بصورة تم تداوله بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام سيدة وبرفقتها طفل يظهر على وجهه آثار جروح بممارسة أعمال التسول بالقاهرة، قامت الجهات الأمنية بالتحقق من الواقعة.

وأسفر الفحص عن تحديد هوية السيدة المشار إليها وبرفقتها نجليها، حيث تبين أن الطفل الظاهر بالصورة هو أحد أبنائها.

وبمواجهتها أقرت السيدة باستغلالها لنجليها فى أعمال التسول واستجداء المارة بأحد شوارع دائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، مؤكدة أن الجروح على وجه نجلها نتجت عن سقوطه أثناء اللهو وليست نتيجة اعتداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السيدة، وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.