ضبط شبكة لاستغلال أطفال في أعمال التسول بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من كشف شبكة مكونة من 6 رجال و5 سيدات، من بينهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، يقومون باستغلال الأطفال الأحداث في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

تفاصيل الواقعة

وتم ضبط المتهمين برفقة 17 حدثًا معرضين للخطر أثناء قيامهم بأنشطة التسول والبيع الإلحاحي.

جرائم استغلال الأحداث

وبمواجهتهم بالتحريات، أقر المتهمون بممارستهم هذه الأنشطة الإجرامية.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأحداث لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم في إحدى دور الرعاية لحمايتهم.

ما هي العقوبة على مرتكبي جريمة التسول؟

- يعاقب كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه

- يعاقب بالسجن المؤبد وقد تصل للإعدام كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

- يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه

- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية.

- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولًا في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

- يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

- يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

- يعاقب بنفس العقوبة كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.

- يعاقب بنفس العقوبة كل من استخدم صغيرًا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول.

- وإذا كان المتسول واليًا أو وصيًا على الصغير أو مكلفًا بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذها.

