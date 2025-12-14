تفاصيل سقوط 8 منازل بقرية جريس في أشمون بالمنوفية (فيديو)

18 حجم الخط

فوجئت عدد من الأسر بقرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بسقوط 8 منازل، ما اضطر الأهالي إلى إخراج محتويات منازلهم من الأثاث إلى الشارع في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

قرارات إزالة سابقة

وقال أحد الأهالي إن المنازل المنهارة بأشمون كانت قد صدر لها قرارات إزالة نظرًا لخطورتها على قاطنيها، إلا أن تلك القرارات لم تُنفذ، الأمر الذي أدى إلى سقوط المنازل صباح أمس السبت، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات بين السكان.

وأضاف الأهالي أن الحادث تسبب في تشريد عدد من الأسر، مناشدين المسئولين سرعة التدخل وتوفير أماكن إيواء مناسبة لهم بشكل مؤقت، لحين توفير بدائل آمنة، خاصة في ظل برودة الطقس ووجود أطفال بين الأسر المتضررة.



