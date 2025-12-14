الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تفاصيل سقوط 8 منازل بقرية جريس في أشمون بالمنوفية (فيديو)

سقوط 8 منازل بقرية
سقوط 8 منازل بقرية جريس في أشمون بالمنوفية، فيتو
18 حجم الخط

فوجئت عدد من الأسر بقرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بسقوط 8 منازل، ما اضطر الأهالي إلى إخراج محتويات منازلهم من الأثاث إلى الشارع في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

قرارات إزالة سابقة

وقال أحد الأهالي إن المنازل المنهارة بأشمون كانت قد صدر لها قرارات إزالة نظرًا لخطورتها على قاطنيها، إلا أن تلك القرارات لم تُنفذ، الأمر الذي أدى إلى سقوط المنازل صباح أمس السبت، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات بين السكان.

 

وأضاف الأهالي أن الحادث تسبب في تشريد عدد من الأسر، مناشدين المسئولين سرعة التدخل وتوفير أماكن إيواء مناسبة لهم بشكل مؤقت، لحين توفير بدائل آمنة، خاصة في ظل برودة الطقس ووجود أطفال بين الأسر المتضررة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة المنوفية مركز أشمون بمحافظة المنوفية مركز أشمون قرية جريس بالمنوفية اخبار حوادث المنوفية

مواد متعلقة

كواليس جديدة في واقعة مقتل عروس المنوفية، تكشفها التحقيقات وشهود العيان

ضربات على الرأس ونزيف داخلى، تقرير الطب الشرعى يكشف سبب وفاة عروس المنوفية

بلا كهرباء أو مياه، حكاية مسنة محاصرة داخل بيت مهجور منذ عقود بالمنوفية (فيديو)

محافظ المنوفية يشهد عقد قران عروسين يتيمين ويهديهما دعمًا ماليًا

محافظ المنوفية يتفقد جهود شفط مياه الأمطار بحي غرب شبين الكوم

ضبط مصنع لإنتاج زيوت سيارات مغشوشة بالمنوفية

باستثمارات 50 مليون جنيه، محافظ المنوفية يطلق التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي أبو رقبة

سقوط أمطار غزيرة على محافظة المنوفية وانتشار سيارات شفط المياه (فيديو)

الأكثر قراءة

مصرع طفل خنقا على يد أصدقائه أثناء اللهو في شربين بالدقهلية

تيفاني عضوة “Girls’ Generation” والممثل بيون يو هان يعلنان نيتهما للزواج

أبرزها ريال مدريد مع ألافيس، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية على المحال والعقارات

أسباب زيادة الالتهابات عند المرأة في الشتاء، وطرق الوقاية منها

طقس اليوم، خريطة سقوط الأمطار المتوسطة

خطب قبلها 3 مرات والأخيرة طردته يوم كتب الكتاب، تفاصيل صادمة في مقتل «عروس المنوفية»

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

ارتفاع الضاني وانخفاض البتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

تعرف على الجدول الزمني المتبقي لانتخابات مجلس النواب 2025

أسعار الذهب اليوم الأحد 14 - 12 - 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والبربون في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads