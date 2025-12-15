الإثنين 15 ديسمبر 2025
حوادث

بالأسماء، الداخلية تسمح برد الجنسية المصرية لـ 19 شخصا

أصدرت وزارة الداخلية، القرار رقم 2066 لسنة 2025، الذي يقضي برد الجنسية المصرية لتسعة عشر شخصًا، بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير بمباشرة اختصاصات الوزير في هذا الشأن.

نص قرار الداخلية رقم 2066 لسنة 2025

وينص القرار على  رد الجنسية المصرية للأشخاص بعد فقدها الفترة الماضية لأسباب مختلفة، وتضمنت قائمة الأسماء كل من: مصطفى سمير مصطفى – الإسكندرية – 9/10/1963، مجدى فهمى عبد النور – الإسكندرية – 13/3/1963، أحمد محمد مصطفى – الإسكندرية – 24/10/1987، نبيل شوقى مسعد – الإسكندرية – 3/4/1958، ميخائيل نبيل شوقى – ألمانيا – 9/5/1998، هانى عبد الفتاح أحمد – القاهرة – 9/12/1968، محمود محمد محمود – القاهرة – 12/5/1985، أحمد عبد السلام محمد – البحر الأحمر – 15/1/1964، ميادة شريف على – النمسا – 14/6/1994.

سيولة مرورية نسبية في القاهرة والجيزة.. وكثافات محدودة على المحاور والطرق

حملات أمنية على البؤر الإجرامية لضبط الخارجين عن القانون

كما تضمنت القائمة: جمانة على أسيري – الكويت – 9/9/1983، نهال محمد نجيب محمد – المنيا – 20/12/1985، مها عبد الله محمد – المنيا – 6/2/1967، رحاب عبد الباقى مصطفى – القاهرة – 28/8/1988، رودينة تامر محمد – القاهرة – 25/12/2001، غادة جلال محمد – أسيوط – 23/3/1971، هبة رمضان جودة – القليوبية – 20/10/1986، نيرمين عبد الغنى عبد السلام – الجيزة – 14/6/1980، إبتسام أحمد جابر – الجيزة – 5/4/1984، مديحة محمود حسين – الجيزة – 3/9/1958.

